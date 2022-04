Consejos para prevenir ciberataques en tu coche conectado

Cuando hablamos de tecnología ya no podemos pensar sólo en. Está ya abarca todos los campos incluido el sector de la automoción. Cada vez los coches son más avanzados y los que no contienen multitud de dispositivos, son en realidad un dispositivo tecnológico en su totalidad. Como sucede con algunos coches eléctricos. Por lo que son susceptibles de sufrir ataques de los ciberdelincuentes.

Protege tu automóvil de los ciberataques

No es la primera vez que escuchamos que un coche muy avanzado de alta gama ha sido hackeado con diferentes resultados. Desde que puedan abrir y cerrar nuestro coche a distancia hasta que puedan llegar a controlarlo y dirigirlo hacia un lugar determinado. Para evitar este tipo de situaciones debemos seguir una serie de recomendaciones. A continuación te contamos qué puedes hacer para evitar ser víctima de estos ataques haciéndonos eco de una interesante información compartida por Upstream, una empresa relacionada con la ciberseguridad móvil y a la que la propia DGT menciona en algunos de sus informes.

Vigila las conexiones | Foto-de-Andrey-Zvyagintsev-en-Unsplash

La mayor incidencia de ataques la registra el sistema “keyless” o acceso sin llaves. El pasado año de los incidentes registrados el 47% de estos de debieron a este tipo de ataque. Por lo que, para evitar problemas, debemos vigilar siempre las llaves de nuestro vehículo. Al igual que es aconsejable usarlas de forma manual en lugares que no sean seguros o estén muy concurridos como pueden ser los parkings públicos. La señal de los mandos a distancias es fácil de copiar y por lo tanto de replicar. Para protegerlas también podemos hacer uso de unas bolsas espaciales que impiden que puedan ser duplicadas.

El resto de ataques sufridos por los usuarios se dividen en varias categorías entre las que se encuentran el ataque a los servidores con un 17%, a aplicaciones móviles con una incidencia del 6% y con el 4% encontramos otro tipo de ataques que comprenden a las unidades de motor, a los sistemas de info entretenimiento y a los puertos de comunicación entre unidades de mando. Una solución para atajar este problema es mantener actualizado el software, con las diferentes actualizaciones, conseguimos que se solucionen los problemas de vulnerabilidades y se cierren las brechas de seguridad detectadas con anterioridad.

Otra puerta de entrada pueden ser los periféricos que conectamos tanto al USB como al puerto de comunicaciones OBD2, utilizado para el diagnóstico de nuestro vehículo, por lo que conocer su ubicación y si hay algo conectado puede evitarnos muchos males a futuro. Por último, un porcentaje mínimo de los ataques sufridos son a través de los sistemas de comunicación Bluetooth, por lo que es importante tener en cuenta algunos aspectos.

En primer lugar, debemos ser conscientes de las herramientas tecnológicas y a los peligros a los que se expone el ordenador de a bordo, por lo que debemos tener mucho cuidado y apagar todos los dispositivos que no estemos usando. Ya que estos pueden ser la puerta de entrada de los ciberdelincuentes. Desconectando siempre las conexiones Bluetooth y Wifi, cuando no sean necesarias. Además de no descargar app de origen desconocido que pueden contener malware. Con estos sencillos consejos con lo que mantener a raya a los ciberdelincuentes y evitar futuros problemas.