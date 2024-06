Sácale el máximo partido a Google con alguna de estas funciones

Google es una herramienta muy importante en nuestro día a día. Tanto si trabajas o utilizas un ordenador a diario, como si dispones de un dispositivo móvil con sistema Android. Conocerlo a fondo nos puede hacer la vida más fácil, y de entre sus muchas funciones estas tres que os vamos a presentar son clave.

El primer truco es francamente útil cuando se trata de buscar algo en Google. Puede que estés buscando una receta con un ingrediente concreto, o un artículo que no recuerdas el título pero sí una frase del mismo. Basta con introducir en el buscador aquello que buscas con entrecomillado y Google las buscará de forma conjunta o por separado. Este método es útil para localizar citas exactas o nombres específicos, aunque puede excluir resultados relevantes que no coincidan exactamente con la frase entre comillas.

Google interrumpe la generación de imágenes con "Gemini" tras los fallos detectados | EFE

Vamos con el siguiente truco. Encontrar en Google un pdf o cualquier documento en un tipo de archivo concreto parece fácil, pero muchas veces (la gran mayoría) damos con el enlace incorrecto. Introduce el nombre de aquello que buscas, acompañado de "filetype:" y el formato deseado. Esto limitará los resultados a archivos en formato PDF. Fácil, ¿no?

Vale, puede que no todos toquemos la guitarra pero en caso de que estés empezando o te hayas olvidado tu afinador en casa Google también puede ayudarte. Busca "GoogleTuner" en la barra de búsqueda, activa el micrófono ya sea en el teléfono móvil o el ordenador para afinar el instrumento a la perfección. El afinador de Google incluye un indicador de nivel que muestra la intensidad de la señal para asegurar un volumen óptimo. Aunque no tiene opciones de calibración o afinaciones alternativas, es una herramienta sencilla y útil para emergencias cuando no se dispone de un afinador físico o una app en el móvil.