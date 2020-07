Las noticias falsan han existido toda la vida. Equipos de comunicación dedicados a crear cortinas de humo ante crisis políticas o de cualquier otro tipo siempre han servido a causas en todo el mundo pero, a diferencia de lo ocurrido hace 50, 70, 80 o más años, las redes sociales e internet pueden amplificar su mensaje y crear estados de opinión basados en mentiras. De ahí que en los últimos años, muchos países, organizaciones y empresas se hayan empeñado en combatirlas.

Así las cosas, seguro que recordáis cómo a principios de la pandemia por la Covid-19, en marzo, WhatsApp, Facebook, Google y otras tecnológicas se pusieron manos a la obra para ayudarnos a identificar qué es una noticia falsa y qué no. Un trabajo que puede ser titánico y que trae de cabeza a las empresas de verificación que reciben dinero de estos gigantes de internet.

Ahora, ha sido el propio Cuerpo Nacional de Policía el que ha tomado la decisión de publicar en sus redes sociales un sencillo mensaje que contiene los cinco consejos básicos que debemos cumplir para que no nos cuelen una noticia falsa como si se tratara de una información real. Un decálogo, aunque no sean diez, que podremos aprendernos rápidamente para ponerlo en práctica en el momento en el que recibimos a través de alguna app de mensajería, o red social, un enlace a un contenido sospechoso.

Cinco consejos a tener en cuenta

Tal y como podéis leer en el mensaje original del tuit publicado por la Policía, lo primero que debemos hacer con esa noticia que creemos sospechosa es glooglearla, esto es, comprobar si además del enlace que tenemos en nuestro dispositivo existen otras referencias en webs relevantes de información. Sospechad de esas noticias que, aparentemente, son muy importantes y que no aparecen a nivel nacional, en los grandes medios de prestigio más que demostrado.

Alguien se entretiene creando #Bulos➡ 🤔Piensa unos segundos antes de reenviar y ayúdanos a no difundir #FakeNews pic.twitter.com/8LQ4FjvfuV — Policía Nacional (@policia) July 6, 2020

El segundo consejo es casi una continuación de lo anterior. Si la información tiene que ver con el Gobierno, un ministerio o un organismo oficial, recurrid a la fuente oficial, a sus redes sociales para saber si, de verdad, eso que afirman en una noticia es cierto. En tercer lugar la Policía nos recomienda recelar, desconfiar de cualquier información o noticia que pudiera querer pasar por real simplemente porque en ella aparece un logo de una empresa u organismo del tipo que sea. Tenedlo bien claro: la presencia de ese tipo de elementos gráficos no garantiza nada.

En cuarto lugar tenemos la reputación del medio. Aprende a conocer si de un determinado site solo surgen informaciones de opinión o información, de tal modo que acabemos confundiendo una cosa con la otra. A medida que más conoces la web de un periódico digital, más seguro estarás a la hora de diferenciar entre lo que es un dato y lo que no. Y por último, en quita posición, la Policía nos recomienda que, en caso de dudas, no compartas ningún contenido por redes sociales o apps de mensajería, para no amplificar una noticia de la que no estamos seguros si es veraz.