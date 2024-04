¿Es recomendable incluir emojis en nuestras contraseñas?

Cuando pensamos en proteger nuestras aplicaciones o servicios, lo primero que se nos viene a la mente es usar una contraseña. Y a su vez, en letras, números o símbolos, para intentar crear una contraseña robusta y que además sea fácil de recordar. Algo que la mayoría de las veces es imposible. Pero existe otra forma de crear contraseñas y es usando emojis. Te contamos las ventajas y desventajas de su uso.

Incluye emojis en tus contraseñas seguras

Las contraseñas pueden ser un auténtico quebradero de cabeza. Muchas veces nos vemos en la diatriba de elegir entre, que sean totalmente robustas con un número interminable de caracteres sin sentido. O usar otras mucho más fáciles de recordar y más cortas, aunque corramos el riesgo de que esta sea fácilmente descifrada. Otra opción es usar una sola contraseña para todos nuestros servicios, lo cual tampoco es una opción segura.

Otra opción es incluir emojis en nuestras contraseñas. Una opción de la que casi nadie hace uso y que no puede ayudar a recordar mejor nuestras contraseñas. Algo que los expertos en seguridad Kaspersky nos recomiendan, aunque esto tiene a su vez sus desventajas. En la actualidad existen más de 2.800 emojis de todo tipo, puedes encontrar uno para que represente a casi cualquier cosa, desde la famosa caquita, la flamenca, personas, expresiones, sentimiento, hasta la paella tiene el suyo propio. Son muchos más que los caracteres y símbolos a los que podemos acceder desde nuestro teclado. Por lo que tratar de averiguar los emojis que hemos usado puede ser una auténtica quimera.

Otra de las ventajas, es que, a la hora de lanzar ataques de fuerza bruta para reventar las contraseñas, los ciberdelincuentes no hacen uso de los populares emojis, por lo que en este sentido nuestra contraseña permanecerá segura. Aunque en un principio podamos crear contraseñas con iconos, estas no pasarán el proceso de autentificación. El principal motivo por el que no se usan los emojis para proteger nuestros datos es que no todos los servicios aceptan emojis como caracteres válidos a la hora de crear las contraseñas. La única forma de saber si podemos hacer uso de estos simpáticos gráficos y probar.

Esto es en parte debido a la complejidad a la hora de incluir este tipo de icono, no es igual de fácil en todos los dispositivos, por lo que en sistemas multiplataforma en la que está limitado el sistema de introducción de las contraseñas es muy simple nos será posible. Siempre podemos hacer la prueba y comprobar el resultado para comprobar de primera mano el funcionamiento de este sistema. Debemos tener muy presente, que muchas apps recuerdan cuáles con los emojis que solemos usar frecuentemente, lo que puede dar una pista de los que usamos en nuestras contraseñas. Aunque todo apunta a que el fin de estas está cerca, estás en el futuro serán sustituidas por otros métodos de autenticación mucho más seguros y difíciles de hackear por los ciberdelincuentes.