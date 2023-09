¿Quieres conectarte a redes 5G con tu móvil? Este ajuste es clave

El despliegue del 5G se está haciendo de forma progresiva, de modo que no ha llegado aún a todos los lugares de nuestra geografía. Aun así, son cada vez más las operadoras que nos lo ofrecen entre sus servicios. Por lo que, si quieres empezar a hacer uso de ésta, en aquellos lugares que esté disponible, puedes forzar la conexión con este ajuste.

Conéctate al 5G donde esté disponible

No todos los usuarios tienen esta opción, para que podamos hacerlo es necesario que nuestro dispositivo sea compatible con este tipo de red. Pero aun siendo compatible y teniendo acceso al servicio puede que no se conecte de forma automática a estas redes. Por lo que pueden ayudar a que esto suceda cambiando los ajustes en tu teléfono móvil. A menudo la configuración predeterminada de los dispositivos esconde otros ajustes con los que le podemos sacar un mayor rendimiento. Aunque para ello es necesario de forma manual cambiar los ajustes de los mismos y este es el caso de las redes 5G. Es muy probable que la configuración estándar no nos permita la conexión, aunque podemos cambiarlo fácilmente siguiendo los siguientes pasos.

Configurando el 5G | TecnoXplora

Dependiendo de la capa de personalización de nuestro móvil este ajuste se encontrará en un menú distinto, aunque siempre podemos realizar una búsqueda dentro de los ajustes para localizar la opción deseada. Para ello entra en los ajustes del dispositivo y utiliza la herramienta de búsqueda.

Tecla “ redes móviles” como criterio en el cuadro y dale a buscar. Una vez localizamos esa opción entra en este apartado.

como criterio en el cuadro y dale a buscar. Una vez localizamos esa opción entra en este apartado. En nuestro caso seleccionamos “modo de red”, desde este apartado podemos seleccionar el tipo de red al que queremos que se conecte nuestro móvil cuando esté disponible.

desde este apartado podemos seleccionar el tipo de red al que queremos que se conecte nuestro móvil cuando esté disponible. En este apartado encontramos varias opciones entre las que podemos elegir; Solo 2G, Solo 3G, 3G/2G, 2G/3G/4G o la opción que seleccionamos si queremos hacer uso de la red más rápida cuando esté disponible 5G/4G/3G/2G, de modo que se conectará en ese orden eligiendo la más rápida de las disponibles en cada momento.

Debemos recordar que la red 5G puede compararse en velocidad de transmisión de datos a las redes domésticas como la fibra. Además de otras ventajas como un menor consumo de batería cuando estamos navegando. Por lo que se supone que es mucho más fiable que su predecesora el 4G. A diferencia de esta nos ofrece un mejor uso de la banda ancha, así como un mayor número de puntos de conexión, permitiendo la conexión de un número más elevado de dispositivos, hasta cien veces más que el 4G. Mejorando también el índice de latencia. Son muchas las ventajas frente al resto de conexiones, por lo que es interesante tener la posibilidad de usarlas siempre que estemos en disposición de ello.

La llegada del 5G será un proceso dilatado en el tiempo, ya que se ha comenzado a desplegar este año, con el compromiso de que en un par de años esta tecnología pueda ser usada por más del setenta y cinco por ciento de los usuarios.