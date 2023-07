Por qué los tests de velocidad Wi-Fi no suelen dar el mismo valor que la velocidad contratada

¿Cada vez que intentas conectarte a Internet no te deja navegar o funciona con lentitud? Debes saber que es normal y que no tienes que preocuparte. En ocasiones cuando contratamos nuestra conexión a Internet creemos que la velocidad de subida y descarga será la misma que aparece en el contrato. Sin embargo, a la hora de hacer un test de velocidad nos damos cuenta de que nuestro Internet no parece ser tan rápido como debería.

El test de velocidad es esa herramienta que consultamos habitualmente en situaciones desesperadas cuando falla la conexión a Internet. Si no va todo como esperábamos acudimos a estos test para ver si realmente tenemos buena conexión a Internet. Sin embargo, antes de llamar a la operadora debes tener en cuenta que es normal que exista una diferencia entre lo que se contrata y lo que se termina teniendo, pero ¿por qué sucede esto?

Router | Pixabay

¿Por qué la velocidad de Internet no coincide con la contratada?

Existen varias razones para que esto pase.

1. No estar conectado a través del cable ethernet, por lo que se aconseja conectarlo para tener una conexión más rápida y eficaz.

2. Si la conexión es inalámbrica puede haber interferencias. La principal es la distancia, por lo que cuanto más nos alejemos del router, peor conexión tendremos.

2. Objetos que obstaculicen la conexión como las paredes de la vivienda y electrodomésticos como el microondas.

¿Cómo mejorar la velocidad de Internet?

Para solucionar este problema de lentitud de conexión a Internet lo más recomendable es reiniciar el router, ya que después de estar tanto tiempo encendido puede bajar su rendimiento. Por ello, es normal que la velocidad de conexión sea más baja de la contratada. Eso sí, si notas que la situación persiste, ponte en contacto con tu operadora para que lo solucione lo antes posible.