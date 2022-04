Meta estaría desarrollando su propia moneda virtual: Zuck Bucks

El conglomerado de tecnología y redes sociales Meta podría estar pensando en crear una moneda virtual. De esta forma, la empresa de Zuckerberg diversificaría parte de su negocio hacia el mercado financiero, aunque aún no se conoce mucho sobre esta nueva divisa.

En principio, el nombre escogido, de momento, sería Zuck Bucks. Al menos así lo relata 'Finacial Times', que explica cómo Zuckerberg llama así a la nueva moneda, aunque no está claro que ese vaya a ser su nombre en un futuro.

Zuck Bucks no sería una criptomoneda

Respecto a si este producto será o no una criptomoneda, las informaciones indican que es "poco probable". Zuck Bucks sería más como un "token virtual" que podrían ser sociales o de reputación. Estas monedas electrónicas servirían dentro de la plataforma, como en algunos videojuegos.

Por ejemplo, en algunos juegos te dan monedas virtuales por pasarte cierto nivel o conseguir un logro. Después, con esas divisas el usuario puede comprar, dentro del juego, mejoras u otros detalles como accesorios para sus personajes. No es una moneda real, pero sirve para conseguir cosas en una plataforma.

Por lo tanto, aunque aún no se sabe para qué servirían esos Zuck Bucks, podrían ser para obtener mejoras en la aplicación Facebook a través de participar en ella o escribir en sus grupos. Sin embargo, son todo suposiciones, ya que desde Meta confirmaron a 'The Verge' que "no tenemos actualizaciones para compartir".

Meta y los NFT

En aras de diversificar su actividad económica, el conglomerado Meta también ha centrado su objetivo en los NFT. Según 'Financial Times', la compañía planea lanzar un proyecto piloto a mediados de mayo en Facebook. Además, en marzo Zuckerberg anunció que estos archivos digitales también llegarían a Instagram.

'Diem', la criptomoneda fallida

A pesar de que parece que los Zuck Bucks no serán una criptomoneda, Meta ya ha intentado crear una anteriormente: 'Diem'. Sin embargo, en enero de 2022, antes de que saliera al mercado, sus creadores desistieron de ella.

En su corta vida, 'Diem' atravesó cambios en su marca, audiencias en el Congreso y la oposición, desde el principio de su creación, de la Reserva Federal de Estados Unidos. Después de conocer la decisión, Stuart Levey, director ejecutivo de Diem, decidió vender los activos de la compañía al banco Silvergate y desestimar su proyecto.

