Ya puedes usar la el ChatGPT de Bing sin restricciones, adiós a la lista de espera

Durante los últimos meses hemos visto cómo la IA ha evolucionado a una velocidad sin precedentes, y no hablamos de su desarrollo, sino de su crecimiento comercial, en forma de multitud de productos comerciales que ya incorporan la sabiduría de estas IA. Sin duda la más popular es la de OpenAI, que todos conocemos como ChatGPT, y que está cambiando de manera espectacular la percepción que podemos tener de esta tecnología y su impacto en el día a día. Una IA que Microsoft tiene desde hace meses integrada en su buscador Bing, y que ahora por fin llega a todos los usuarios.

Ya no hay que registrarse previamente

Microsoft ha anunciado que las pruebas y experimentos con su buscador han terminado, y que ya es posible acceder a BingChat, la herramienta de IA basada en ChatGPT, ya está disponible para todos los usuarios que deseen utilizarla. Y es que hasta ahora era necesario acceder a un registro previo, en forma de lista de espera, donde debíamos esperar varias semanas para poder tener acceso a esta herramienta. Además, si éramos aceptados, podíamos usar Bingchat en todas las versiones del buscador o incluso del navegador Edge.

Tanto en ordenadores de sobremesa como portátiles o smartphones, en todos aquellos lugares donde estuviera Bing e identificados con nuestra cuenta de Microsoft, podríamos directamente acceder a todos esos servicios de forma automática. Hasta entonces para poder escalar en la lista de espera podíamos realizar ciertas acciones. Como convertir en predeterminados los navegadores de Microsoft, como Edge, tanto en un PC como en el móvil. Pero nada de eso es ya necesario.

¿Cómo se puede usar Bingchat?

Pues bien, es muy sencillo, para ello deberás identificarte con tu cuenta de Microsoft, ya sea en la versión de escritorio o móvil del buscador Bing o del propio navegador Edge. Una vez lo hayamos hecho, al acceder a estos buscadores podremos ver un nuevo icono con la “B” de Bing, que nos permite identificar que ahí tenemos el nuevo chat basado en ChatGPT. En los dispositivos de escritorio podemos ver el icono en la parte superior derecha de la pantalla. Y en el caso de la versión móvil podemos ver el icono en la parte central inferior de la pantalla.

Una vez pulsamos podemos ver todas las opciones que nos ofrece. Por un lado, el chat basado en ChatGPT, del que podemos elegir tono, uno creativo, más equilibrado o más preciso. Y además tenemos otras dos secciones. Una para redactar textos a partir de una pequeña explicación, y la otra para hacer búsquedas en la web de imágenes o productos basados en una búsqueda en el asistente de los de Redmond. Microsoft ha anunciado que ya son más de 100 millones de usuarios activos con los que cuenta en Bing, y que vendrán muchos más con todas las novedades que nos tienen preparadas para los próximos meses. Así que, si no lo has probado, dale una oportunidad a Bingchat, porque la verdad que merece la pena, aunque hay que reconocer que está más limitado que el propio ChatGPT, pero en lo esencial, es muy útil, no solo a la hora de chatear, sino también generando imágenes con la IA y el motor Dall-e.