Cuando navegamos en Internet tenemos la posibilidad de acceder a miles de millones de páginas, que no siempre funcionan de la manera que nos gustaría. Suele ocurrir que una determinada web nos dé siempre error al acceder a ella, o simplemente que lo haga de forma aleatoria. Para ello hay un truco que funciona muy bien, y que nos va a permitir poder acceder a esas páginas web rápidamente en caso de que nos estén devolviendo un fallo. Es un truco que consiste en borrar todos esos datos que ha estado acumulando el navegador, y que a veces pueden corromper la acción del navegador, devolviendo un error.

Así puedes volver a entrar en esa página web

La mayoría de veces que nos ocurre esto no recibimos tan siquiera un mensaje de error. Sino que directamente la página web no hace absolutamente nada, y se queda en blanco, es algo bastante más habitual de lo que nos gustaría. Probablemente te hayas dado cuenta de que algo va mal, que no puedes acceder a esas webs, aunque tiene una solución bastante sencilla en este caso. Al menos la mayoría de las veces lo que nos va a funcionar va a ser borrar los datos de navegación y la cache del navegador.

Borrando los datos | Tecnoxplora

Si estamos en Google Chrome, por ejemplo, el navegador más popular actualmente, podemos borrar fácilmente todos estos datos de una manera rápida. Para ello lo que debemos hacer es entrar en la configuración del navegador, a la que podemos acceder desde la parte superior derecha de la pantalla, pulsando sobre los tres puntos verticales. Una vez dentro del menú podemos pulsar sobre el botón de “configuración” para entrar en una nueva pestaña de Chrome que se abre automáticamente. Una vez dentro podemos acceder rápidamente a la opción que estamos buscando precisamente desde un buscador que integra el propio navegador.

Ahora lo que debes hacer es pulsar sobre la barra de búsqueda en la parte superior, y escribir “borrar” en ella. Verás resaltado en amarillo los resultados donde la palabra borrar se encuentra presente en los ajustes. Uno de ellos es el de “borrar datos de navegación” que permite borrar el historial, las cookies o la cache de forma selectiva. Puedes probar con pulsar sobre la última de las tres opciones, borrar “archivos e imágenes almacenados en la cache” y pulsar sobre el botón “borrar datos” Una vez que lo hagas lo más normal es que puedas entrar en esa web que te estaba dando problemas.

Este es un truco que normalmente suele funcionar cuando no es posible entrar en determinadas páginas web. También suele funcionar el reiniciar el navegador, pero en este caso lo más efectivo es lo que os hemos contado sobre los datos de navegación. Lo único que puedes notar después de hacer esto es que algunos sitios web carguen más lento, pero será algo casi imperceptible. En la gran mayoría de casos te bastará con hacer esto para que esa página web que daba problemas vuelva a cargar con normalidad.