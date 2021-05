Los productos de varios fabricantes desaparecen de Amazon por reseñas falsas

Sin duda es una de las herramientas de venta más poderosa, la reseña. Además de los análisis de medios especializados de los productos y en los que muchos confiamos para tomar una decisión sobre la compra de un producto, las reseñas de los propios clientes son para nosotros una manera diferente de medir la fiabilidad de un producto. Es evidente que si en la página de reseñas de un producto la gran mayoría son positivas y nos dicen que la experiencia de compra y uso ha sido excelente, es probable que nos decantemos por ese producto en lugar de otro que pueda prescindir de estas reseñas. Y como ha ocurrido en otros sectores, y no necesariamente tecnológicos, se ha descubierto la existencia de una red que acogía hasta 200.000 personas que generaban reseñas positivas de productos en Amazon para mejorar las ventas de determinados productos.

Una gran base de datos lo desvela todo

La empresa Safety Detectives ha desvelado este gran fraude hace unos días, gracias a una base de datos encontrada en servidores que tenía un peso de más de 7GB y con los datos de más de 200.000 personas. Estarían implicadas en una red de reseñas falsas, que habría generado hasta 13 millones de mensajes entre los propios fabricantes, distribuidores y usuarios. Esta red de reseñas falsas tenía un objetivo claro y sencillo, dotar a los productos de determinados fabricantes de reseñas positivas que pudieran dar como resultado obtener 5 estrellas o una puntuación cercana para que sus productos estuvieran mejor posicionados que los de la competencia.

Reloj inteligente Aukey | Aukey

La mecánica de esta red era sencilla, y como es evidente los clientes que se prestaban a hacer las reseñas recibirán algo a cambio. Y no hablamos de una transacción de dinero, sino que digamos el pago se hacía en especie. Tanto es así que los proveedores elegían los productos que querían destacar con las reseñas. A partir de ahí los clientes se sumaban a la causa para ser elegidos, y en caso afirmativo realizaban la compra del producto. Tras unos días en sus manos, los clientes hacían la reseña positiva del dispositivo. Esta se la enviaban al proveedor, junto a su cuenta de Paypal.

Una vez comprobada la reseña el proveedor les reembolsaba el coste del producto, mientras que los clientes se quedaban con él a coste cero. Por lo que el precio por poner una reseña positiva era recibir gratis el producto del que hablaban. Sin duda la baja más sonada entre las empresas que realizaban estas prácticas en Amazon ha sido la de Aukey. Todos sus productos han desaparecido de la tienda, y ya no pueden comprarse desde ella. Así que como no podía ser de otra manera Amazon se ha mostrado tajante en este caso con las reseñas falsas, que al final perjudican a la imagen de la tienda, y de las que no tenía conocimiento alguno. Un negocio de las reseñas falsas que no es exclusivo del comercio online de tecnología, sino que está presente en otros muchos segmentos desafortunadamente.