¿Problemas para activar tu copia de Windows 10? Microsoft publica un parche que lo arregla

A diferencia de Apple con macOS X y sus actualizaciones, que regala a todos los usuarios que compran un Mac nuevo, Microsoft sigue teniendo en la venta de Windows 10 una buena fuente de ingresos. Esa compra podemos realizarla de forma online, a través de la tienda oficial digital, o adquiriendo una licencia en un establecimiento físico con una CD-Key que es la que tenemos que escribir para dar de alta.

En los últimos tiempos algunos usuarios han reportado que, tras actualizar su ordenador con el update más reciente, han sufrido un problema por el que el sistema operativo no es capaz de reconocer su instalación como legítima, por lo que nos invita a adquirir una licencia que ya tenemos. Por suerte, los de Redmond son conscientes del problema y han prometido una solución que esperemos llegue cuanto antes de forma generalizada.

Problema para activar la copia de Windows 10

Como os decimos, ha sido a través de una publicación de Microsoft donde se dio carta de naturaleza a este error que llegaba tanto con las versiones 2004 como a la 20H2 publicadas el año pasado. La primera de ellas ha sido, sin duda, de las más problemáticas de los norteamericanos, con una tormentosa primera publicación en el mes de mayo que terminó por completarse prácticamente en los últimos días de 2020. Ocho meses de horror que han trastocado todos los planes.

Nuevo explorador de archivos en Windows 10 | Foto de Arnav Singhal en Unsplash

Precisamente, en la explicación apuntan a que esas dos actualizaciones importantes se "vieron afectadas por una falla" que devolvía un código de error por el que era imposible completar el proceso de alta de la licencia del sistema operativo. “Los dispositivos Windows 10, versión 2004 y 20H2 que tienen instalada la versión preliminar que no es la de seguridad de enero de 2021, o una versión posterior, pueden experimentar fallas de activación de Windows que contienen el código de error 0xC004C003".

Esta versión a la que hacen referencia desde Microsoft es la considerada como versión "C", que se publicó el 2 de febrero de 2021, y que es independiente del update anterior de enero, conocido como versión "B" y que según Microsoft está libre de este problema. En el caso de que tu PC se encuentre en esta última tesitura y quiera dar el salto a la actualización del mes pasado, tendrás que estar atento y bloquearla para evitar que deje de reconocer tu licencia oficial. El mensaje que te aparecerá en caso de que tu ordenador se actualice incorrectamente es el de "No podemos activar Windows en este dispositivo porque no tiene una licencia digital válida o una clave de producto. Si cree que tiene una licencia o clave válida, seleccione Solucionar problemas a continuación".

La solución que ofrece Microsoft ahora mismo es la de evitar la instalación de esa actualización de febrero, a la espera de que llegue un remedio oficial en los próximos días. De momento, lo mejor es acceder a Windows Update y forzar para que el último parche disponible (la versión "C") ni se baje ni se instale. Más que nada porque, como bien sabéis, una versión de Windows 10 sin licencia va perdiendo funcionalidades día a día hasta que llega un momento en el que deja de ser operativo del todo.