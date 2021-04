Primer día de la declaración de la Renta: ¿Por dónde empiezo?

Desde el 7 de abril de 2021, cualquier persona que tribute en España puede comenzar a presentar su declaración de la Renta. Dispone hasta finales de junio para hacerlo, aunque es interesante ponerse cuanto antes para no llevarse sorpresas ni verse obligado a aceptar un borrador que no se ha revisado con calma.

A diferencia de lo que ocurría hace años, cualquier persona sin demasiados conocimientos económicos puede acceder al borrador, que la Agencia Tributaria nos facilita a través de su página web, comprobar que los datos están correctos, añadir lo que se considere conveniente en función de la situación particular y aceptar.

¿Cómo accedo a mi borrador?

El primer paso es acceder a la web de la Agencia Tributaria. Una vez allí, en la sección "Trámites destacados", haz clic en "Servicio de tramitación borrador /declaración (RENTA WEB)".

El sistema te llevará a una ventana nueva en la que tendrás que introducir tu DNI junto a la fecha de validez del mismo. Las personas con documento permanente podrán utilizar la fecha de expedición.

Una vez identificado, la Agencia tributaria te propondrá varias opciones para obtener tu número de referencia. Hace unos años se te solicitaba la cifra correspondiente a una casilla concreta de la declaración del año anterior, pero actualmente el proceso se agiliza para quienes disponen de registro en Cl@ve PIN. Un gran número de trámites administrativos requieren de ese registro, sobre desde la crisis del COVID, que gestionamos casi todo nuestro papeleo vía online.

No obstante, si aún no dispones de Cl@ve PIN, podrás consultar como otras veces la casilla 505 de la Renta 2019. Cuando todos los datos identificativos estén validados, se te mostrará el número de referencia, que deberás guardar para identificarte posteriormente en el servicio RENØ.

En el caso de que no presentaras declaración el pasado año, podrás indicar que no dispones de referencia desde el Servicio RENØ. Es la situación en la que se encuentran muchos de los contribuyentes que no presentaban declaración por cobrar menos de 22.000 euros al año, y que este año se ven obligados por haber formado parte de un ERTE o haber comenzado a cobrar el paro después de unos meses de trabajo. En este artículo te explicamos detenidamente por qué no pueden librarse en esta campaña y por qué no deberían extrañarse si les sale a pagar.

Te tocará indicar, en todos los casos, si la declaración es para ti o para alguien a quien representas y, entre los servicios disponibles, encontrarás ese acceso al borrador.

En caso de estar casado, no olvides comprobar si te interesa presentar la declaración conjunta o en solitario. Comparar ambas opciones es sencillo, pero necesitas la referencia de tu marido o mujer y un código PIN con el que te autorice a realizar esa comprobación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

Cinco dudas sobre la declaración de la Renta que te interesa resolver