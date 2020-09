Portátil mojado: Pasos para minimizar el daño de tu ordenador

El auge del teletrabajo debido al coronavirus ha hecho que tengamos que adaptar algunas costumbres al ámbito del hogar. Cada mañana, para muchos es un ritual tomarse una taza de café, o una bebida refrescante, dependiendo de su gusto. Sin embargo, si esta se nos derrama encima de nuestro portátil o sobre el teclado del ordenador, pueden quedar inservibles. En este vídeo te mostramos qué hacer si tienes un accidente de este tipo.

Tener que adaptar nuestra área de trabajo al espacio disponible que tengamos en casa no siempre es fácil. Si vamos a beber algo cerca de nuestros dispositivos, ya sea un refresco o simplemente agua, la mejor opción sería hacerlo en un recipiente cerrado. Un termo o una botella de agua que disponga de un tapón seguro puede ser la diferencia entre un ordenador estropeado o uno que no ha sufrido ningún daño.

Si por algún motivo no contamos con un recipiente, o simplemente queremos beber directamente del vaso, otra opción es alejar este de tu equipo informático todo lo que te sea posible. Así, en caso de que se te derrame algo de líquido, no afectaría a tus aparatos electrónicos. Si tu espacio es limitado, comprar un posavasos o apoyar nuestra bebida en una superficie donde no se resbale también es una buena medida a tomar.

Si a pesar de todo esto, en un descuido se te cae algo de líquido sobre tu equipo, que no cunda el pánico. Un portátil mojado no significa necesariamente que ya esté perdido ni que tengamos que tomar medidas desesperadas.

Sobre todo, hagamos lo que hagamos, debemos tomar ciertas precauciones, ya que no deja de ser un equipo por donde pasa electricidad. En este vídeo encontrarás los pasos a seguir para intentar salvar tu aparato sin tener que llevarlo a un taller de reparación o a una tienda de informática, o en el peor de los casos, comprarte uno nuevo.

