Paypal te cobrará 10 euros si no usas tu cuenta

No cabe duda de que Paypal se ha convertido en una de las principales pasarelas de pago en Internet, ganándose un lugar de privilegio por derecho propio. La facilidad de pago y sobre todo la seguridad que aportan a las transacciones, pudiendo abrir disputas si algo no va bien es lo que ha hecho de esta una pasarela muy popular. Otro de los aspectos que gusta mucho es que es una pasarela gratuita, que no nos cobra nada por hacer todas estas gestiones. Aunque ahora va a ser diferente para aquellos que tengan una cuenta y no la usen, ya que en esos casos sí que podrían cobrarte una comisión por el mantenimiento.

Te tocará pagar si no usas Paypal

Las nuevas condiciones de uso de la pasarela de pago indican que habrá que abonar una cantidad de 10 euros en el caso de que una cuenta no haya estado activa en el último año. Por tanto, si no has tocado tu cuenta de Paypal en todo este tiempo te tocará abonar esa cantidad, que se detraerá de tu cuenta en el caso de que tengas dinero en ella. Eso sí, si tu cuenta no está activa, pero el saldo a tu favor es de 0 euros, no te verás afectado por esta comisión. Por tanto, es algo que se deberá abonar solo en casos muy concretos.

Eso sí, en el caso de que la cuenta permanezca inactiva otros 60 días después de haberlo estado durante un año, Paypal te podrá cerrar la cuenta directamente. Por tanto, si tienes una cuenta en la que no tienes movimientos ni tampoco fondos, a lo más que te expones es al cierre de la cuenta. En el caso de que sí tengas fondos, te cobrarán esa comisión. Pero como todo, hay una solución para evitar que te carguen esos 10 euros en la cuenta de Paypal, y es muy sencilla de llevar a cabo. Los supuestos en los que tu cuenta pasaría oficialmente a estar activa serían estos:

Iniciar sesión en la cuenta de Paypal

Hacer una compra utilizando Paypal como método de pago

Enviar dinero a través de Paypal

Retirar dinero de nuestra cuenta de Paypal

Hacer una donación benéfica desde la cuenta de Paypal

En todos estos casos evitaremos pagar esos 10 euros, ya que automáticamente la cuenta pasará a estar activa durante otros 12 meses, antes de los cuales deberás volver a hacer alguno de estos movimientos para evitar la comisión. Como veis es algo bastante lógico, y es que imaginamos que lo que quiere Paypal con esto es quitarse de encima muchas cuentas fantasmas que no tienen actividad alguna a lo largo del año, y que de alguna manera restan recursos a la compañía. Por lo tanto, es elección nuestra el que la cuenta de Paypal pueda generarnos algún gasto o no, ya que quizás lo mejor sea cerrarla si en todo un año no hemos hecho uso de ella. Algo lógico por parte de PayPal, que prefiere dar servicio a aquellos que tienen cuentas activas en lugar de fantasma.

