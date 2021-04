Cómo saber si alguien está usando tus fotos en Internet

Internet es un lugar inmenso, y si no tienes tus redes sociales protegidas con candado es posible que alguien, en algún lugar del mundo, te haya robado la imagen. Te explicamos el paso a paso para descubrir si algún desconocido está usando tus fotos sin permiso.

Una de las formas más efectivas para conseguirlo es realizar una búsqueda inversa de imágenes. Puedes hacerlo a través de tu ordenador o teléfono móvil, ya que los pasos son iguales. En el vídeo te detallamos cómo puedes llevar a cabo la búsqueda y quedarte tranquilo.

El proceso se realiza a través de Google, lo que supone que obtendrás resultados a partir de una búsqueda amplísima. No se trata de una pequeña herramienta diseñada para un objetivo concreto, lo que supone que los resultados son mucho más fiables. Lo más probable es que, si Google no lo encuentra, efectivamente no existirá ese robo.

El buscador no sólo hará un barrido por todas las webs, sino que de hecho rastreará todas las redes sociales similares. Navega a través de los diferentes enlaces y entra en el apartado “imágenes” para descubrir dónde se han publicado.

De esta forma, comprobarás si alguien se está haciendo con tus imágenes, y podrás incluso detectar una posible suplantación de identidad. Un problema que en los últimos años parece haber proliferado, y que debería denunciarse en cuanto fuera localizado. Dale al play y sigue paso a paso las instrucciones.

