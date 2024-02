OpenAI lanza Sora, una revolucionaria IA que genera vídeos desde texto

La evolución de la IA generativa en poco más de un año nos invita a pensar que el vértigo que hemos vivido hasta ahora con ella no será nada en comparación con lo que tenemos por delante. En esta ocasión desde OpenAI han dado un paso más hacia un futuro donde una gran parte de los contenidos que veamos no serán reales, pero lo parecerán. Y eso es lo que ofrece la nueva herramienta de OpenAI, denominada Sora, y que es capaz de crear vídeos de 1 minuto de duración a partir de un simple texto descriptivo.

Así es Sora, la nueva herramienta de OpenAI

Lo que ha anunciado ahora OpenAI es algo que ya hemos visto en otras grandes tecnológicas, pero que no se había mostrado tan real como ahora. Sora es sencillamente espectacular, y con un simple texto, de varias líneas, es capaz de crear vídeos realistas de hasta 1 minuto de duración. Esto es algo que sin duda puede suponer una nueva revolución dentro de todo lo que supone la irrupción de la IA en nuestras vidas. El cómo se va a tratar esto a nivel de propiedad intelectual es algo que desde luego da cierto vértigo.

Esta es una herramienta que funciona igual que DALL-E, solo tenemos que describir lo que queremos con la IA, y esta generará un vídeo con los detalles y matices visuales que le hayamos pedido. Desde luego los vídeos de ejemplo que ha publicado OpenAI son tan increíblemente realistas que inquietan. Open AI ha mostrado multitud de vídeos que según la compañía de Sam Altman no han sido editados en ningún momento.

Y los muestran junto al texto que ha generado el vídeo, que como podéis comprobar tiene apenas cuatro líneas y da como resultado una auténtica escena cinemática hiperrealista. Pero lo más increíble es que en tiempo real esta IA puede generar vídeos con todo tipo de matices visuales. Como hemos visto, mostrando un aire vintage, recreando los viejos vídeos de la California de la fiebre del oro, o tan realistas que parecen extractos sacados de una producción de Hollywood.

El vídeo que vemos de Tokyo ha sido creado a partir de un texto que dice:

Hermosa y nevada ciudad de Tokio bulliciosa. La cámara se mueve por una bulliciosa calle, siguiendo a varias personas que disfrutan del hermoso clima nevado y de compras en puestos cercanos. Los hermosos pétalos de Sakura vuelan por el viento junto con los copos de nieve.

A partir de este texto se crea un vídeo en este caso de 16 segundos que es sencillamente increíble que haya podido ser creado por una inteligencia artificial y no por un equipo de producción audiovisual. Y ahí es donde está lo más inquietante, que esto sí que nos reemplaza por completo a la hora de generar contenido visual, teniendo en cuenta sobre todo que es el primer acercamiento a una IA como esta.

De momento Sora aunque es una realidad, está en una fase de pruebas donde se están asegurando de que no será capaz de crear contenido potencialmente malicioso. Y de momento solo un grupo de artistas visuales está probando esta nueva IA y todo el increíble potencial que tiene. Por lo que de momento no va a estar disponible para el gran público, tan siquiera para aquellos que paguen una suscripción Plus.