OpenAI contraprograma a Google, lanzará su propio buscador con ChatGPT la próxima semana

La guerra por la IA está servida, y por lo que conocemos ahora, a punto de recrudecerse la próxima semana. Cuando todos esperábamos un lucimiento especial de Google en este campo, con la celebración de su conferencia de desarrolladores en el I/O, ahora parece que OpenAI tiene planes para robarle el protagonismo. Y es que según las informaciones que conocemos ahora, la próxima semana la empresa liderada por Sam Altman podría anunciar su alternativa al todopoderoso buscador de Apple con la IA de ChatGPT integrada.

En cuestión de días

La información la ha detallado Reuters, que se hace eco de fuentes cercanas a la empresa de IA, que aseguran que será este próximo lunes cuando OpenAI presente su primer buscador impulsado por la Inteligencia artificial de ChatGPT. Así que se trataría de una contraprogramación a Google en toda regla, buscando fastidiar a los de Mountain View el protagonismo de las que seguro serán decenas de nuevas funciones basadas en la inteligencia artificial de Gemini, el máximo rival en estas lides de OpenAI.

Actualmente el mercado de buscadores con IA integrada es bastante limitado, y cuenta por un lado por Bing, que fue el más rápido en integrar la tecnología de OpenAI, ahora con Copilot completamente activo dentro del navegador web Edge, y por supuesto en Bing, el buscador de Microsoft. El otro rival es Perplexity, una startup valorada en unos mil millones de dólares, que ya permite hacer búsquedas alimentadas por IA.

Mientras tanto Google todavía no ha liberado una versión de su buscador que utilice íntegramente su IA Gemini. Hemos visto algunos ejemplos de cómo podría ser, pero todavía no es algo que esté disponible para todos los usuarios. Algo que estamos seguros va a cambiar en los próximos días, e incluso en el I/O, para neutralizar a su vez el lanzamiento que se espera el lunes por parte de OpenAI. No obstante, no hay nada confirmado ya que la empresa de Altman ha rehusado a hacer declaraciones a Reuters al respecto.

¿Qué aporta un buscador con IA?

Pues bien, es algo que ya podemos comprobar en Copilot dentro de Bing o en el propio Perplexity. Estos buscadores son más parecidos a un chatbot, y básicamente en lugar de limitarse a mostrar resultados, ofrecen respuestas elaboradas con toda la información que estamos buscando, por lo que esa búsqueda se convierte en algo más similar a una conversación. Eso es lo que ofrecerá probablemente OpenAi, aunque obviamente alimentado por la IA más popular del momento, como la que alimenta a ChatGPT.

Aunque eso sí, es de esperar que estos nuevos buscadores cuenten con funciones de pago, es algo que también se había barajado para el buscador de Google. Ya que los últimos rumores apuntan a que este podría añadir funciones de pago en el futuro, que estarían basadas en nuevas características alimentadas por la IA. Lo sabremos en unos días, y es que puede que estemos ante uno de los momentos más importantes en la historia de la IA, ante el nacimiento de un buscador que podría poner en aprietos a la todopoderosa Google.