La nueva variante de Gemini es perfecta para los estudiantes

Aunque las informaciones y recomendaciones de los expertos a la hora de utilizar la IA para apoyar los estudios son bastante contradictorias, la realidad es que son muchos los estudiantes que confían en la IA generativa para estudiar de una manera más eficiente. Y es que ya sabemos que no se trata de copiar un examen o que la IA nos ayude a aprobarlo como una chuleta virtual, sino que lo mejor que nos puede aportar la IA es apoyo al estudio y contar con lo más parecido a un profesor cuando no tenemos acceso a él. Y conscientes de ello, en Google han creado una variante de Gemini que se centra en estos usuarios.

Un Gemini para estudiar

Esta nueva versión de la IA generativa de Google se puede utilizar accediendo a este enlace web, aunque todavía hay limitaciones para su uso. Y básicamente es un Gemini especializado en preguntas relacionadas con todo tipo de materias de estudio. Como lo define Google, un sitio en el que hacer preguntas tanto grandes como pequeñas, y que además puede interactuar con nuestros propios contenidos de estudio.

Ya que vamos a poder subir estos a la IA, para que los analice y nos cuente más acerca de esas dudas que nos generan este tipo de contenidos. De esta manera podremos hacer todas aquellas preguntas que un estudiante necesite responder en algún momento. Y como decimos no para hacer trampas en un examen, sino para entender mejor ciertos conceptos que a lo mejor mediante los cauces normales son más difíciles de comprender, o en un momento dado memorizar.

Y no solo se trata de aprender, sino también de medir nuestro nivel de conocimiento sobre una materia, ya que esta nueva variante de Gemini también nos va a permitir practicar con diferentes preguntas acerca de nuestro conocimiento de un tema concreto. Las fuentes que utiliza este Gemini de Learn about son de total confianza y contrastadas, abarcando centros educativos, de interpretación, museos y demás fuentes que nos pueden facilitar una información confiable desde el primer momento. Y todo ello con un objetivo claro, que el estudiante pueda aprender más y mejor con estas herramientas acerca de las materias en las que más necesita mejorar.

No se trata de sustituir el estudio habitual de las materias con los recursos que facilita el centro educativo, sino complementarlos para poder alcanzar los objetivos de estudio. Ahora bien, y como suele ser habitual en todo lo que rodea a Gemini y sus variantes, de momento solo se puede utilizar en Estados Unidos. Por lo que, si no nos conectamos desde ese país, o utilizamos una VPN, no vamos a poder disfrutar todavía de esta herramienta, que eso sí, se encuentra aún en una fase de pruebas. Sin duda una buena muestra de que la IA puede ayudarnos a ser mejores estudiantes, siempre y cuando esta se utilice de forma responsable, y siempre que esa inteligencia artificial aporte, y no confunda o desinforme con datos desactualizados.