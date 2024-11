Gemini ya controla tus dispositivos de Google, así puedes hacerlo

La inteligencia artificial se está integrando en nuestro día a día a una velocidad vertiginosa. Más allá de los chatbot que usamos para realizar cualquier petición de información que necesitemos. Tanto es así que Gemini, el modelo de inteligencia artificial de Google ha sustituido al asistente de Google tal y como lo conocemos. A continuación, te contamos cómo controlar tu hogar digital con Gemini.

Controla tu casa con Gemini

Ya no es cosa solo del cine, desde hace tiempo, pedirle al asistente de voz que haga por nosotros es una realidad y no algo de la ficción. Lo que ha cambiado es la forma en la que lo hacemos. Google ha dado un paso más en la integración de su modelo de inteligencia artificial integrándose en Android 15. Tanto es así que de forma predeterminada este ha ocupado el sitio antes reservado al asistente de Google, que invocamos con el comando OK Google. Aunque si queremos aún podemos seguir usando el viejo asistente.

Controlando dispositivos con Gemini | Tecnoxplora

Por lo que para poder controlar cualquier dispositivo inteligente de nuestro hogar conectado solo tenemos que seguir los siguientes pasos.

Para poder controlar los dispositivos es tan sencillo como acceder a la aplicación de Gemin i instalada en nuestro móvil.

i instalada en nuestro móvil. Para realizar la petición en este caso, podemos darle la orden a través del teclado y pedirle lo que queremos que haga, ya sea abrir la puerta, encender una bombilla o reproducir música en un altavoz.

y pedirle lo que queremos que haga, ya sea abrir la puerta, encender una bombilla o reproducir música en un altavoz. O bien activar el micrófono , y de viva voz darle las indicaciones.

, y de viva voz darle las indicaciones. Si lo ha entendido correctamente, obtendremos el mensaje de acuerdo, y nos repite la orden dada. Si la orden permite llevar otro tipo de ajustes como es el caso de las luces las cuales además podemos regular la intensidad, tenemos la opción desde la pantalla de nuestro móvil de realizar ajustes adicionales.

Todo apunta a que el asistente tal y como lo conocemos deje de existir. Con comandos de invocación más naturales, podremos pedirle lo que necesites. Además de comprender mejor nuestras peticiones, las respuestas serán mucho más naturales y podremos hablar o escribir como si habláramos con cualquier persona. Hasta ahora, teníamos que ceñirnos a una serie de comandos programados que en ocasiones debíamos de aprendernos para ejecutar ciertas órdenes. Podremos mantener una conversación fluida con él sin necesidad de invocarlo a cada petición e incluso encadenar varias órdenes seguidas algo que hasta ahora no era posible. Por lo que su uso será mucho más intuitivo.

Aunque el nuevo asistente está basado en el modelo de inteligencia artificial generativa, aún no está completo ya que está en modo de desarrollo y aprendizaje. Lo que significa es que es un sistema que va aprendiendo y desarrollando sus habilidades, a medida que lo usamos. Con lo que obtenemos una experiencia de usuario mucho más personal. Ya que esta se adapta a nuestros gustos y preferencias, algo que va aprendiendo con el uso, por lo que cuando más lo uses mejor será el comportamiento de la misma y mejor podrá satisfacer nuestras necesidades.