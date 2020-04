Siempre que hay un problema de seguridad los investigadores hablan de que se "han saltado" el firewall, esa figura abstracta que todos dibujamos en la cabeza y que, dependiendo de cada uno, cuenta con formas distintas, pero que tiene siempre la difícil tarea de bloquear eficazmente ciertas amenazas que podrían dañar nuestro ordenador.

Pero no solo de amenazas se trata cuando hablamos de un firewall. En nuestro día a día cuenta con muchas aplicaciones que tienen que ver con cuestiones como el control remoto de otros ordenadores, o dejar pequeñas puertas abiertas para comunicarnos con él cuando estamos en la oficina, o jugar abriendo puertos específicos para que nuestros amigos se conecten a las partidas privadas que organizamos.

Así que podréis imaginar que llegar a tener configurado un firewall correctamente nos puede llevar mucho tiempo, sobre todo, para definir todas esas reglas que nos permitan trabajar eficazmente y sin perder un ápice de seguridad. Pero, ¿qué ocurre cuándo Windows 10 nos reporta un error y nos pide educadamente que restauremos todos los ajustes a los predeterminados?

Un borrado integral que puede crear muchos problemas

Si eres un usuario que no atiende a estas cosas, es muy posible que del firewall solo te preocupe que esté activo, ya que todos esos usos remotos y online que os comentábamos no entran en vuestros planes. En esos casos estáis salvados porque restaurar los ajustes a los predeterminados no os cambiará la vida y tendréis resuelto el asunto que Windows os reporta.

Opciones de Firewall en Windows 10 | Tecnoxplora

Sin embargo, si sois de los que tienen muchas reglas definidas, pensadlo detenidamente antes de pulsar el botón de reset que os pide el sistema operativo. Hacerle caso pulsando en 'Restaurar configuración' eliminará todo lo que tengáis trabajado, lo que puede incluir servicios que usáis habitualmente, así como otros que configurasteis hace años y que ya ni recordáis: para un juego de rol online, para una aplicación concreta, etc.

Así que, ¿qué podéis hacer para evitar el desastre? Lo primero es rezar para que Microsoft cambie las opciones de estas funciones de restauración, para que nos permita guardar, al menos, esas excepciones que tenemos definidas. Si no llegan a tiempo esas plegarias, entonces valorad la situación y pensad si os viene a cuenta borrarlo todo para empezar de cero a configurarlo de nuevo. ¿Qué vais a elegir?

Una alternativa al proceso que Microsoft nos propone es el de, mientras arreglan ese botón y corrigen esa bomba atómica que lanzamos sobre el firewall, utilizar uno de una compañía de terceros, de algunas de las más reputadas en cuestiones como son la seguridad y los antivirus. Es el caso de MacAfee, o Panda, o Kaspersky, o cualquier otra parecida que siempre tienen algunas alternativas de personalización más eficaces, además de presets para servicios muy concretos.

Con ellas es más sencillo guardar los perfiles que creamos y tener bien archivadas esas excepciones que decidimos abrir del cortafuegos. Obviamente, al tratarse de soluciones de terceros, tendrán un coste, con forma de suscripción o pago anual, por lo que dependerá lo mucho que dependa de estos firewall nuestro trabajo, o nuestro ocio, que nos salga a cuenta.