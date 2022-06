Motivos por los que no deberías subir fotos de tus hijos a Internet

Proteger a nuestros hijos es una de las tareas más importantes como padres, pero no sólo de los peligros en la vida real. Con la llegada de las nuevas tecnologías han surgido otras muchas situaciones en las que ponemos sin saberlo en peligro a los menores.

Motivos por los que no debemos subir fotos de nuestros hijos a Internet

Aunque pueda parecernos algo inocuo, compartir nuestra vida a través de las redes o subir fotos de nuestros hijos a la red, puede traer muchas consecuencias. Muchos usuarios no han comprendido la importancia de preservar la privacidad de nuestros hijos y a los peligros que pueden enfrentarse. Tal y como ha compartido ESET, una empresa líder en ciberseguridad, un informe del comisionado de la infancia de Inglaterra estima que los niños nacidos en la actualidad tendrán la mayor huella de la historia. Ya que desde el mismo momento de su nacimiento o incluso antes gracias a las ecografías 3D inmortalizamos su imagen. Son muchos los motivos por lo que debemos preservar al máximo su privacidad y evitar compartir su imagen por estos motivos.

Las redes sociales suelen ser el medio más utilizado para compartir momentos felices y demostrar lo perfectas que son nuestras vidas. Además de esto es uno de los principales peligros ya que cuando subimos nuestras fotos dejan de ser propiedad nuestra. Una vez subida a sus servidores, aunque seguimos conservando los derechos de autor, la red social pasa a ser propietaria de la Licencia y puede darle el uso que considere oportuno, sin nuestro consentimiento expreso. Eso sucede tal u como establecen sus términos y condiciones de uso.

Compartiendo fotos de nuestra vida en Internet | Foto-de-Vitolda-Klein-en-Unsplash

Debemos ser conscientes de los riesgos a los que exponemos a nuestros hijos, compartir una foto o publicar una ecografía a través de la red, puede exponer a nuestro futuro hijo a un robo de identidad. Al compartir un acontecimiento tan importante como el nacimiento de un hijo, estamos aportando una serie de datos a los ciberdelincuentes. Con los que pueden conocer nuestra identidad, nuestra ubicación, esto unido al robo de número de la seguridad social y otra información sensible damos pie para ser víctimas de una suplantación de identidad, incluso sin haber nacido.

Cualquier foto en la que aparezca un menor es de contenido sensible, ante la duda de publicar o no una foto la decisión correcta siempre será no. Sobre todo, cuando se traten de fotos en los que nuestro hijo corriendo despreocupado desnudo por el jardín o sentado en un orinal. Pueden atraer a indeseables y sus fotos pasar a manos malintencionadas.

Llegados a este punto, debemos ser conscientes de nuestro comportamiento y de las consecuencias futuras. Por lo que antes de publicar fotos de nuestros hijos, debemos preguntarles si están de acuerdo y de eso modo hacerles a entender que las consecuencias pueden ser tanto positivas como negativas. Que no se trata de un simple juego. Pero no sólo debemos pensar en nuestros hijos, también en los de los demás. A menudo, solemos compartir fotos con otras personas, incluidas niños, fiestas de cumpleaños, excursiones o juegos con los amigos en el parque. Es necesario para evitar futuro problemas pedir autorización a los padres o tutores de estos para compartirlas.

Sobre todo, debemos evitar transmitir a los más pequeños que este tipo de comportamiento es inofensivo y que no pasa nada por telegrafiar constantemente nuestra vida en Internet. Por lo que debemos enseñarles a hacer un uso responsable y seguro.