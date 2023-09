Si mascas chicle con frecuencia, estos son los riesgos que no debes pasar por alto

El chicle siempre es una buena opción para quitarse un mal sabor de boca o incluso para ayudar a dejar de fumar, pero es importante saber que no hay que abusar de su uso. Y esto no porque contengan demasiado azúcar, ya que los hay que no tienen, sino porque pueden tener un impacto negativo en los dientes.

A pesar de que los chicles sin azúcar puedan prevenir la aparición de caries, estos también influyen en el esmalte dental, desgastándolo notablemente. Lo que se consigue con la reducción de este esmalte es que aumente la sensibilidad en los dientes y hace más fácil sufrir problemas dentales.

Las articulaciones de la mandíbula también se pueden ver afectadas su se masca chicle durante mucho rato, pudiendo llegar a provocar dolor y rigidez. Estas dolencias no se quedarán solo en la mandíbula, sino que podrán llegar a extenderse al cuello, y las personas que sufren migrañas, las sentirán más fuertes y más frecuentemente.

Chicles | TecnoXplora

A pesar de tener sus cosas negativas, no todo es malo, puesto que los chicles pueden reducir la acidez de la boca y el estómago al producir una mayor cantidad de saliva y también ayuda a personas con problemas de mal aliento. Por lo tanto, si no se abusa de su uso, el chicle es una buena opción para solucionar ciertos problemas bucodentales.

Los expertos fijan en 15 minutos el periodo recomendado para mantener la goma en la boca. Además, recomiendan no hacerlo a diario y que, tras masticar el chicle, nos lavemos los dientes para eliminar cualquier posible resto que puedan suponer una amenaza para el esmalte dental.