El malware Super Mario 3 que infecta tu PC y "arrasa" en España, ¿cómo evitarlo?

Cada poco tiempo conocemos nuevos detalles sobre diferentes amenazas que se ciernen sobre nuestros dispositivos. Los malware son un software habitual en nuestros dispositivos, mucho más de lo que nos gustaría, porque son aplicaciones diseñadas para infectarlos con el objetivo de extraer información de ellos poco a poco. En este caso hemos conocido un nuevo caso, que además está afectando especialmente a España. Se trata de un malware conocido como Super Mario 3, y que ya es llamativo desde su propia denominación.

Amenaza para tu PC

En este caso hablamos de un malware que se está extendiendo como la pólvora entre los ordenadores personales. Concretamente los que cuentan con Windows, ya que todo viene de un juego distribuido en este sistema operativo de forma gratuita. Os podéis imaginar que la mezcla de Super Mario y la gratuidad han contribuido decididamente a que este se expanda rápidamente por el mercado. Y como ocurre muchas veces, tras un nombre popular, se esconde una amenaza que lo aprovecha para captar a más víctimas.

Un juego que no había sido diseñado para estafar a la gente, para nada, sino que tenía un origen lícito. Pero como es habitual, los hackers utilizan un software de éxito para camuflar sus desarrollos tóxicos, y este ha sido uno de esos casos. El caso es que al ser gratuito, se empezó a extender por distintas webs, que ofrecían su descarga sin coste alguno, pero que venían con cierto y desagradable regalo.

Estamos hablando de archivos adicionales, que eran los que precisamente contenían el software malicioso. Estos eran concretamente en dos variedades que instalaban distintas versiones de malware. Uno era SupremeBot, que se utiliza para forzar el minado de criptomonedas en los ordenadores, lo que puede afectar de manera importante al rendimiento de estos y aumentando sobremanera el consumo de energía.

El otro se conoce como Umbral Stealer y se utiliza para recopilar información del ordenador, concretamente accediendo a los datos personales, y pudiendo llegar a hacer capturas de pantalla en cualquier momento, así como realizar grabaciones de la cámara web del ordenador, si se trata por ejemplo de un portátil, o si simplemente tenemos conectada una webcam. Y ahora sabemos no solo que este malware está teniendo una difusión masiva, sino que esta ha sido especialmente virulenta en España, donde parece que el tirón de Super Mario ha llevado a muchos a caer en la trampa de los hackers.

Todo esto ha sido desvelado por los expertos de Karspersky, que suelen seguir de cerca toda la actualidad que tiene que ver con la ciberseguridad. Lógicamente, su advertencia ha venido acompañada de algunos consejos para evitar caer en la trampa de este tipo de malware malicioso. Y es que desde la empresa de ciberseguridad recomiendan evitar descargar los juegos desde fuentes que no sean oficiales, y por tanto no fiables, y sobre todo evitar descargar parches o actualizaciones que no parezcan justificadas, y que una vez vengan de fuentes poco fiables. Y por supuesto siempre ser precavidos y pensar dos veces antes de descargar ciertos archivos.