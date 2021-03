El 'malware' en los Mac se multiplicó por diez en 2020, ¿es preocupante?

Hay cuestiones que parecen escritas en piedra y que se convierten en auténticas leyendas urbanas que muy pocos son capaces de contradecir. Una de ellas es que los usuarios de Mac están a salvo de sufrir ataques por parte de los hackers y que el malware, poco menos, que no les afecta porque macOS está blindado contra este tipo de amenazas.

Obviamente eso no es cierto y el entorno Mac es tan sensible a los ciberataques como el PC aunque, eso sí es verdad, el porcentaje de riesgo de infectarnos no parece ser tan sencilla ni tan numerosa. Ahora bien, si algún grupo de hackers nos quieren buscar las vueltas e infectarnos el sistema, lo van a poder hacer aprovechándose de algunas de las fallas que tiene y que en las últimas semanas ya os hemos develado. Por ejemplo, en los modelos con procesadores ARM M1, ese código malicioso generado a partir de variaciones del "Pirrit" de iPhone y iPad.

2020 fue un mal año para las amenazas de Mac

Así lo desvela un informe de la compañía de seguridad AtlasVPN que puso cara y ojos a la cantidad de amenazas que recibieron el año pasado los ordenadores de la manzana. Y no hablamos tanto de infecciones o cantidad de usuarios afectados sino de cuántos fueron los códigos maliciosos interceptados e identificados por parte de los investigadores. Una cifra que se ha multiplicado por diez en apenas doce meses.

Según contempla ese informe, solo en 2020 se detectaron 674.273 muestras de malware diseñado específicamente para macOS, frente a las solo 56.556 de 2019 o las 92.570 de 2018. Es decir, que durante la pandemia, los ciberdelincuentes trabajaron a destajo para poner sus manos en un sistema operativo que, hasta ese momento, había tenido cifras relativamente bajas, con momentos en los que parecía remitir. Tened en cuenta que entre 2012 y 2019 el número total de amenazas se situó en 219.257 totales.

Esas cifras parecen haberse quedado atrás y la frenética actividad de los principales grupos de hackers hace creer a los expertos que estas cantidades podrían crecer todavía más en 2021, de nuevo, espoleados por esa aparente fragilidad que parecen estar mostrando los nuevos procesadores ARM de Apple. Aun así, nunca hay que olvidar tener en el ordenador algún tipo de programa antivirus para combatir a todas estas amenazas que van surgiendo mes a mes.

Windows 10 bate récords diarios de amenazas

Sin embargo, que los Mac no sean seguros no quiere decir que se encuentren cada vez más cerca de lo que ocurre en el entorno de Windows 10, donde estas cifras se disparan hasta niveles prácticamente increíbles. Tanto es así que en el mismo informe se explica que durante 2020, el sistema operativo de Microsoft vio crearse un total de 91,05 millones de malwares, lo que dividido entre los 366 días que tuvo (por ser bisiesto) supuso que cada 24 horas los hackers eran capaces de crear 249.452 amenazas para nuestros ordenadores, frente a las cerca de 1.847 dentro del ecosistema macOS.