Justificar los ingresos: ¿Es siempre necesario o existen límites legales?

El pago en efectivo en los establecimientos es algo cada vez más obsoleto y que la gente no suele usar, especialmente desde el inicio de la pandemia del Covid-19. En su lugar, se utiliza el pago con tarjeta o, incluso, el pago con el móvil, que ofrecen la posibilidad de que no haya ningún tipo de contacto entre el vendedor y el cliente. Este tipo de pagos se llevan a cabo incluso en lugares en los que era poco habitual debido a que el consumo no supone un gran gasto, como en cafeterías.

En cambio, algo que sigue siendo bastante común son los ingresos de dinero en efectivo desde un cajero. Realizar estos ingresos desde un cajero automático es bastante sencillo, se puede hacer a cualquier hora y no necesita ningún tipo de justificación, siempre que no sobrepase el límite legal.

La Agencia Tributaria explica de manera clara que se necesita justificar un ingreso de dinero de este tipo siempre que se trate de un ingreso de más de 3000 euros. ¿Quiere decir que la Agencia Tributaria pedirá el justificante de forma inevitable? No, pero la agencia Tributaria tendrá el derecho de pedirlo y la persona en cuestión tendrá el deber de entregarlo si así se le requiere.

Esta no es la única norma de la Agencia Tributaria en cuanto al dinero en efectivo. Una persona no podrá realizar un pago de algo que cueste más de 1000 euros en efectivo, sino que tendrá que utilizar un método de pago diferente que demuestre de forma más fehaciente dicha transacción. Estas normas fueron establecidas como método de evitar fraudes ya que cuando se usa un método telemático, ya sea la utilización de una tarjeta de crédito y una transferencia bancaria, los movimientos económicos quedarán registrados de forma que el gobierno podría revisar si se están llevando a cabo actividades irregulares.

