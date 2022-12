La información de El Tiempo de Google se renueva con un nuevo diseño

Seguramente sea una de las informaciones que más consultamos en Google, el tiempo que va a hacer en nuestra ubicación durante los próximos días. Y curiosamente ha sido una de las secciones de los de Mountain View que ha permanecido durante más tiempo con el mismo diseño. Porque esta sección del buscador, al menos en su versión móvil llevaba ya con el mismo diseño desde el año 2017. Ahora este por fin se ha renovado, con un aspecto diferente, más limpio, minimalista y moderno. Vamos a repasar los cambios y qué es lo que nos aporta.

Cambios importantes en el diseño y la estructura

Como decimos la información del El Tiempo de Google se ha actualizado con un diseño que, aunque no es una revolución, sí que supone un gran cambio respecto de lo que había disponible hasta ahora. En primer lugar, a nivel visual podemos apreciar un cambio en la fuente utilizada, ahora más elegante y moderna, así como en los gráficos que representan nubes, al sol, lluvias etc. Estos gráficos tienen un aspecto más pulido, y en general nos muestran un aspecto más similar a lo que podríamos esperar del Material You de Google, su lenguaje visual presente en Android 13.

El nuevo aspecto de El Tiempo | Tecnoxplora

La estructura también ha sufrido grandes cambios, añadiendo cuatro secciones diferentes. Estas nos muestran distintos aspectos de la previsión meteorológica, como es una vista general, las precipitaciones, el viento o la humedad. Pulsando a cada uno de estos aspectos podremos ver por tanto una evolución de sus valores a lo largo de los próximos días. Porque esta es otra de las novedades, ahora se muestra por defecto la vista por horas, mientras que en la parte inferior podemos elegir el día sobre el que queremos conocer la previsión. Si deslizamos los dedos lateralmente por la zona donde se muestran las horas del día podremos ir moviéndonos para conocer la previsión del tiempo de forma pormenorizada.

Por tanto, como se puede observar hay más cambios estructurales que visuales, porque, aunque se han actualizado los gráficos, lo realmente novedoso es la forma de mostrar esos datos. Estas novedades las podemos encontrar ya cuando accedemos al buscador de Google y le pedimos que nos de la información del tiempo. Seguimos pudiendo elegir el área sobre la que queremos la información, pulsando sobre un botón en la parte superior. El protagonismo lo sigue teniendo la información relativa a la temperatura, que es sin duda la más destacada en la parte superior de esta sección de El Tiempo.

La información meteorológica siempre ha sido una de las más populares no solo en nuestros móviles, sino también a la hora de navegar por Internet. Pero está presente prácticamente en cualquier dispositivo que cuente con una pantalla, si es así, probablemente cuente con un icono o widget que nos muestre esa información sobre el tiempo que hará los próximos días. Un lavado de cara que sin duda le viene muy bien a esta sección, porque desde luego ya eran bastantes años sin novedades.