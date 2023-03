Horario de verano: evita que tus wearables se pierdan con la nueva hora

Como cada año el último fin de semana de marzo se cambia la hora, a las dos serán las tres y todos tendremos que adelantar nuestros relojes. Pero esto tiene sus ventajas, como que los días se alarguen disfrutando de más horas de sol. A continuación, te damos algunos consejos para cambiar de hora tus dispositivos.

Prepara tus dispositivos para el cambio de hora

Son muchos los dispositivos digitales que usan su propio reloj interno, por lo que tener la hora de estos actualizada es necesario a partir del domingo. La madrugada del sábado al domingo del último fin de semana del mes de marzo es el momento en el que los relojes se adelantan y disfrutamos de una hora menos de sueño. Un cambio que aunque al principio cuesta acostumbrarse, es menos traumático que el que sufrimos en invierno en el que se atrasa la hora y las horas de sol son menos.

Para estar preparados para el cambio y no tener que pasarnos la mañana del domingo actualizando la hora en nuestros dispositivos lo más importante de cara al cambio es configurar el cambio automático de hora en nuestros dispositivos. Ordenadores, teléfonos móviles, pantallas inteligentes, todos se rigen por un reloj. Mantener actualizada la hora en estos dispositivos evitará que lleguemos tarde e incluso perdamos algunas citas. Para activar el cambio horario automático, accederemos a las opciones de configuración del reloj y la hora en nuestros dispositivos.

Fecha y hora | TecnoXplora

En el caso de los teléfonos móviles accederemos a través de los “ ajustes ”, generalmente dentro del sistema, donde encontraremos “ fecha y hora ”. Para encontrarlo con más facilidad siempre podemos hacer una búsqueda.

”, generalmente dentro del sistema, donde encontraremos “ ”. Para encontrarlo con más facilidad siempre podemos hacer una búsqueda. Una vez localizamos el apartado, comprobaremos que la opción “establecer automáticamente” está seleccionada.

está seleccionada. De este modo, no tendremos que preocuparnos por actualizar la hora manualmente, esto cambiará en función del uso horario que tengamos seleccionado.

esto cambiará en función del uso horario que tengamos seleccionado. Otros dispositivos como relojes y pulseras inteligentes, necesitan estar conectados a nuestros teléfonos móviles para realizar el cambio. Por lo que es posible que llegado el momento no se actualicen automáticamente y tengamos que intervenir.

Sólo podremos comprobar si he cambiado correctamente la hora el domingo por la mañana. Es importante comprobar si la hora que aparece en la pantalla de estos dispositivos es la correcta. Si no es así, tenemos algunas opciones para resetear la hora.

Estos dispositivos se conectan a través de Bluetooth, una forma rápida y sencilla de forzar el cambio es desactivando la conexión bluetooth de nuestros dispositivos. Con esto lo que conseguimos es que de forma temporal se desconecten. De modo que al activar de nuevo el Bluetooth y restablecerse la comunicación, se actualiza automáticamente la hora. Si aún así, no conseguimos cambiar la hora, y en desde las opciones de configuración no encontramos la solución, no nos quedará otra que restablecer de fábrica el dispositivo. Antes de hacerlo, asegúrate de hacer una copia de seguridad. Ahora si restablece los ajustes de fábrica y vuelve a configurar el dispositivo restableciendo la copia de seguridad, para seguir usándolo a partir de ahora con normalidad.