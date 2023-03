Así se activa la cancelación de tuido de tus auriculares desde un reloj Samsung

Los dispositivos de Samsung crean un ecosistema perfecto, la integración de todos sus elementos hace que sea posible controlar las opciones de los auriculares con la ayuda de SmartWatch, te contamos cómo.

Activa la cancelación de ruido desde el reloj

Aunque la compatibilidad de los gadgets es cada vez mayor, contar con los dispositivos de un mismo fabricante como es el caso de Samsung puede tener unas ventajas añadidas. Una mayor integración entre los dispositivos que permite llevar a cabo ajustes y ejecutar acciones desde la pantalla tanto del móvil como del reloj. En este caso podemos disfrutar de esta opción que permite controlar algunos aspectos como la cancelación de ruido de nuestros auriculares con la ayuda del reloj. Antes de contar como se hace, explicaremos en qué consiste esta opción.

Galaxy Buds 2 Pro | samsung

Los Samsung Galaxy Buds 2 disponen de un sistema de cancelación de ruido, esto permite que al hacer uso de ellos no escuchemos el sonido exterior. Por lo que la experiencia inmersiva y la calidad del sonido es mucho mayor. No hay nada que nos distraiga o que interfiera en lo que estamos escuchando en cada momento. Pero no siempre necesitamos aislarnos del mundo exterior y necesitamos oír lo que está sucediendo a nuestro alrededor sin necesidad de quitarnos los auriculares.

Para ello solo tenemos que bajar un poco el volumen y desactivar la cancelación de ruido, algo que podemos hacer directamente desde nuestra muñeca, sin tocar el auricular ni la pantalla del móvil, de una forma muy discreta. Esto sobre todo es muy útil cuando no queremos que nadie se de cuenta de que estamos usando los auriculares. Cómo en otras ocasiones en las que hemos añadido funciones a nuestro reloj lo haremos a través de una de las tarjetas. Dependiendo de cómo toquemos la pantalla, accedemos a unos y otros menús del reloj. En esta ocasión para añadir una tarjeta debemos seguir los siguientes pasos:

En primer lugar, activa la pantalla del reloj tocando sobre esta

tocando sobre esta A continuación, desliza el dedo de izquierda a derecha por la pantalla para cambiar de tarjeta.

Al final de las tarjetas que tenemos instaladas, encontramos la opción “añadir tarjetas ”

” Pulsa sobre esta para acceder al resto de las tarjetas disponibles entre las que se encuentra “controlador de auriculares”

Una vez localizada, pulsa sobre esta para añadirla al resto.

De este modo, usando los diferentes botones podemos activar y desactivar la cancelación de ruido así como bloquear los controles del reloj para no usarlos sin darnos cuenta, e incluso conocer el estado de carga de los auriculares, ambos por separado.

Aunque debemos tener en cuenta que está tarjeta sólo es válida para auriculares del mismo fabricante, con el resto de auriculares no tendremos esta opción. Además, para que tengamos acceso al estado de carga y resto de opciones, estos deben estar emparejados con el teléfono y activos fuera de su estuche de carga.