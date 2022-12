¿Has probado a reiniciar? Por qué funciona este método para solucionar problemas tecnológicos

Si usas el ordenador o el móvil durante muchas horas y no dejas de hacer tareas como abrir programas y pestañas del navegador debes saber que todo deja huella en la memoria de tu dispositivo. Existen diversos aspectos por los que los dispositivos comienzan a dar fallos y se ralentiza su funcionamiento.

Uno de estos elementos que suele dar problemas es la memoria Random Access Memory también conocida como RAM. Es la memoria principal donde se cargan el sistema operativo, todas las aplicaciones y datos informativos. Además, sacar un USB sin haberlo expulsado previamente es otra de las acciones que hace que el dispositivo comience a dar fallos.

No te preocupes si estas conexiones comienzan a fallar porque cuando dejan de funcionar y dan algún tipo de error, una de las primeras soluciones que debes probar es reiniciar el ordenador o el móvil. En muchas ocasiones funciona porque la tecnología es muy precisa y aunque parezca magia, existe un motivo por el que reiniciar es la solución. Esta acción soluciona el problema de ralentización de las aplicaciones porque restablece la conexión de los elementos del hardware correctamente.

Almacenamiento | TecnoXplora

Cómo reiniciar correctamente un dispositivo

Debes saber que la forma de reiniciar el dispositivo es importante, por lo que en ningún momento debes darle al botón y hacerlo de forma brusca, ya que esto solo hace que los archivos temporales entren en un proceso de hibernación en lugar de restablecerse.

Reiniciar los dispositivos no requiere mucho esfuerzo y tiene un proceso sencillo. Si tu sistema operativo es Windows para reiniciar el ordenador correctamente debes hacer clic con el botón derecho del ratón sobre el apartado de ‘Inicio’, después busca el apartado de "Apagar o cerrar sesión" y pulsa en "Reiniciar". Sin embargo, si tu equipo es un Mac entonces haz clic en el icono de la manzana ubicado en la esquina superior izquierda y selecciona la opción de "Reiniciar".

No olvides que, aunque el móvil o el ordenador funcionen correctamente y no tengas ningún fallo, no está mal reiniciarlo de vez en cuando para refrescar la memoria RAM y evitar futuros problemas.