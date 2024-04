Google está desmantelando las ventajas de Google One, ahora elimina una de las más importantes

Precisamente ayer os contábamos que algunas de las funciones y características exclusivas de los usuarios de Google One, como son ciertos filtros únicos de Google Fotos, estaban pasando a ser gratuitas, lo que quiere decir que ya no sería exclusivas para quienes pagan una suscripción por contar con más almacenamiento en la cuenta de Gmail. Algo que habíamos justificado con la esperanza de que Google cambiara estas funciones exclusivas por otras nuevas. Ahora nos parece lo menos probable después de conocer que una de las ventajas más importantes de Google One va a dejar de estar disponible también.

Adiós a la VPN

Google no ha tenido suficiente con sacar el borrador mágico de entre las ventajas de Google One, y ahora también le va a quitar el servicio de VPN del que tanto presumía en el pasado. Contar con la VPN de Google es algo que en un principio estuvo limitado a aquellos usuarios que contrataran un servicio de almacenamiento en la nube de 2TB, solo a ellos. Pero más adelante hemos visto cómo esta función llegaba sin distinción a todos los usuarios de la app de los de Mountain View.

Ahora Google ha decidido acabar con este servicio de raíz, y no ofrecerlo más a los usuarios de Google One. Esto ocurrirá en algún momento de 2024, por lo que, si estás usando esta función, te quedarás sin ella y dejará de funcionar en los próximos meses. Hay que decir que a la VPN han accedido hasta los usuarios más modestos de esta plataforma de Google, aquellos que cuentan con una suscripción de almacenamiento de solo 100GB.

Según ha aclarado Google al medio Android Authority, están eliminando ciertos beneficios para volcarse en los que consideran son los más demandados por los usuarios. De esta manera no solo se suspenderá el servicio de VPN a finales de este año, sino que además a partir del 15 de mayo los usuarios de Canadá, Reino Unido, Estados Unidos o la Unión Europea dejarán de contar con el envío de impresiones de fotos gratuito en determinados pedidos.

La única forma que Google ofrece de seguir utilizando su VPN es si somos usuarios de un teléfono Google Pixel 7 o posterior, ahí si seguirá estando disponible este servicio. Por tanto, de no tener uno de estos móviles, ya no podrás disfrutar de este servicio. Pero no nos llevemos a engaño, parece ser que la razón detrás de la eliminación de esta función es que prácticamente nadie la ha usado en este tiempo, por lo que no tiene mucho sentido mantenerla.

Ahora bien, no se han referido en ningún momento a la gratuidad de algunas de las mejores funciones de Google Fotos, que hasta ahora eran exclusivas de estos suscriptores. De momento no se sabe nada sobre el futuro de estas ventajas de la app de fotos, y si serán reemplazadas por otras más avanzadas. Todavía tenemos la esperanza de que sea así, desde luego. Así que si no usabas la VPN de Google tampoco debería importante tanto todo esto.