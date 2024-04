El borrador mágico de Google Fotos será gratis para todos, ¿desde cuándo?

Google Fotos es desde luego la herramienta para gestionar las fotografías de nuestro teléfono Android más popular y sobre todo útil del mercado. Y no lo es porque sí, sino porque nos ofrece una serie de herramientas que permiten editar las imágenes de una forma verdaderamente sencilla, gracias a la IA y con unos resultados increíbles en apenas unos segundos. Pero estas herramientas han sido tradicionalmente de pago, algo que afortunadamente va a cambiar.

Serán gratuitas pronto

Quienes contamos con una suscripción a Google One podemos acceder a multitud de herramientas de Google Fotos en exclusiva desde hace años, lo mismo pasa para quienes cuentan con un teléfono Google Pixel. Los que han contado con el Pixel 8 además han tenido acceso en exclusiva al Magic Editor en los últimos años, una versión del editor de Google Fotos que reúne todas esas herramientas basadas en IA que tanto nos gustan y que de verdad son útiles y prácticas. Ahora todos los usuarios de los teléfonos Pixel podrán acceder a él.

Sin duda la herramienta más popular de todas es el borrador mágico, denominado originalmente Magic Eraser, y que nos permite seleccionar cualquier objeto, persona u animal de una foto para borrarlo y rellenarlo generativamente como si nunca hubiera estado ahí. Otra de las herramientas que pasará a ser gratuita es la que enfoca las fotos. Algo útil sobre todo en esas que están algo borrosas y que por tanto ha perdido detalle con ellos.

Esta herramienta gracias a la IA puede recuperar parte de esa nitidez de forma automática. Y será también una herramienta gratuita dentro de muy poco. Otras funciones que estarán accesibles sin tener que pagar nada serán el efecto HDR para las fotos y vídeos, que mejora bastante su contraste y colorido. Así como Luz de retrato, que permite ajustar la iluminación en estos retratos, modificando la forma en que llega la luz al rostro.

Y también será gratis Color Pop, que permite destacar determinados colores en una foto en blanco y negro. Pues bien, todas estas funciones serán gratuitas desde el próximo 15 de mayo, puede que algunos usuarios vean el acceso libre antes, pero será a partir de entonces cuando llegue a todos esta liberación de las herramientas de Google Fotos. Así lo ha anunciado Google que también ha detallado los requisitos para acceder a estas herramientas.

Será necesario contar con un móvil Android con la versión 8 o posterior del sistema operativo, mientras que en el caso de los iPhone hará falta iOS 15 o posterior. También hay requisitos de hardware, ya que será necesario contar con al menos 3GB de memoria RAM. De esta manera muchas de las herramientas que han animado a muchos a suscribirse a Google One pasarán a ser gratuitas. Ahora bien, no sabemos si Google compensará a sus suscriptores con nuevas funciones exclusiva.

No sería de extrañar, teniendo en cuenta todas las capacidades que está demostrando Gemini, y escalar nuevas herramientas para los usuarios de Google One, que a su vez hasta ahora estaban solo disponibles en Gemini Pro, no es descartable ni mucho menos.