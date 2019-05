Google Chrome: utiliza este modo oscuro para relajar la vista

Como decimos, no es rato que naveguemos en Internet en el ordenador con nuestro entorno completamente oscuro. Al altas horas de la noche lo normal es que no tengamos encendida ninguna luz, y que nos iluminemos directamente por la propia luz que emite el monitor del ordenador, ya sea de sobremesa o portátil. En cualquier caso, no es lo mejor que podemos hacer para nuestra vista, ya que esta se fatiga con más facilidad en estos entornos, y además puede afectar negativamente también a nuestros ciclos de sueño, dificultando la conciliación de este después de haber estado expuestos mucho tiempo a esa luz directa del monitor.

Modo oscuro de Chrome activado y desactivado | Chrome Web Store

Por esta razón los modos oscuros se están extendiendo rápidamente en numerosas aplicaciones y sistemas operativos, como el antídoto perfecto a esos problemas con la vista o con la conciliación del suelo. Además en pantallas OLED o AMOLED permite también ahorrar más batería el contar con uno de estos modos oscuros. Como suele ser habitual, si utilizas Google Chrome para navegar vas a poder encontrar una extensión del Chrome Web Store, que nos permite precisamente contar con un Modo Oscuro en Google Chome. Además el funcionamiento de este modo oscuro es de lo más sencillo.

Botón para activar el modo oscuro de Chrome | Chrome Web Store

Para ello debemos entrar en el Chrome Web Store, y buscar una extensión llamada Dark Theme for Chrome, un nombre que lo dice todo y que nos ofrece el modo oscuro para poder navegar en el navegador web. Una vez que lo hemos instalado, veremos un nuevo icono en la parte superior derecha de la pantalla, que es un icono más de Google Chrome. Por defecto el modo oscuro está desactivado, pero para convertir todo a un tono oscuro necesitamos pulsar sobre ese icono, y de inmediatamente veremos sus efectos sobre las páginas web que visitemos.

Por tanto, pulsando este icono todo lo que normalmente vemos de color blanco en la pantalla del navegador pasa a ser negro. Como por ejemplo el buscador de Google, que en lugar de mostrar todo su fondo de color blanco, este se convierte al negro. Y los efectos los notamos al instante, porque el monitor de nuestro ordenador reduce drásticamente la luz que emite, y si no hay prácticamente luz a nuestro alrededor, permite relajar la vista lo suficiente para que conciliemos mejor el sueño después. No es un modo oscuro nativo de Chrome, pero sin duda no sirve de la misma manera, y es muy sencillo de utilizar.