Google Chrome va a dejar de funcionar en estos ordenadores

Navegar en Internet desde el PC se ha convertido en algo habitual, y no desde hace poco precisamente, porque desde hace ya dos décadas navegamos regularmente desde nuestros ordenadores en casa. Con el paso de los años han sido muchos los sistemas operativos que se han ido sucediendo en nuestros terminales, así como los procesadores con los que han contado estos. Esta mezcla de sistema operativo y procesador es clave para que un dispositivo sea compatible con el navegador de turno, y el caso de Google Chrome no es una excepción. Ya que como hemos comprobado ahora dentro de poco va a haber ordenadores que no podrán ejecutar este navegador web de Google.

¿Qué ordenadores estarán afectados?

Hay que decir que se tratará de ordenadores bastante viejos, según el documento interno de Google, pero que no por ello han dejado de ser útiles para muchos usuarios. De hecho seguimos viendo numerosos dispositivos en las administraciones públicas que cuentan con sistemas operativos como Windows XP o con procesadores bastante antiguos. En esta ocasión hemos conocido que la nueva versión de Chrome, en su versión 59, va a dejar de funcionar en varios ordenadores con unas características muy concretas. El problema es que el navegador exigirá un componente al hardware del ordenador que aquellos con 17 años o más no van a poder proporcionar al navegador.

Placa base de un ordenador. | Photo by Infralist.com on Unsplash

La compatibilidad necesaria es con SSE3. Por tanto aquellos ordenadores con procesadores x86 sin esta compatibilidad, aproximadamente de ordenadores de entre 2004 y 2005 ya no podrán ejecutar Google Chrome, al menos la nueva versión. Estamos hablando de muchos años atrás, pero no es extraño que todavía estos ordenadores sigan funcionando para algo tan básico como navegar en Internet, que es uno de los procesos menos exigentes para un ordenador personal. Con esta compatibilidad el navegador es capaz de mejorar el procesamiento digital y generar gráficos 3D de manera más sencilla y eficiente.

Es normal es que este tipo de software vaya quedando obsoleto en ordenadores más antiguos, lo lógico es que la mayoría de usuarios haya migrado a versiones más modernas de ordenadores, con tecnología más actual. Pero siempre existe la posibilidad de que en algunos lugares sigan existiendo estos ordenadores más veteranos. Sea como fuere, si sabes que tu ordenador es muy veterano, no estará de más comprobar que va a seguir funcionando con Chrome. En este caso no podemos hablar de la manida obsolescencia programada, teniendo en cuenta que 17 años son más que suficientes para haber completado la vida útil de un dispositivo como un PC. Por tanto no es un cambio que vaya a afectar en demasía a la mayoría de ordenadores que utilizan Chrome, pero sin duda sí que puede ser un trastorno para quienes todavía, después de tantos años, no se han actualizado a las nuevas tecnologías.