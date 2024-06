GOG se estrena en Amazon Luna con decenas de nuevos juegos

Una de las novedades que más esperábamos los usuarios de Amazon Luna, el servicio de juego en streaming, ya es una realidad. Y es que hace unos meses la plataforma había anunciado que contaría con parte del catálogo de juegos que podemos adquirir en la tienda GOG, que se ha caracterizado desde hace años por contar con un catálogo variado, de juegos para PC, aunando juegos clásicos con otros más modernos. Ahora podemos disfrutar de muchos juegos que incluso podrías haber comprado ya en GOG.

Ya puedes jugar a decenas de juegos

Si tienes Amazon Luna, ya puedes vincular tu cuenta de GOG para poder jugar a aquellos juegos que hayas comprado previamente en la tienda, no tendrás que hacer nada más, sino ejecutarlos en streaming en esta plataforma, ya que la biblioteca de Luna se sincronizará con la de GOG. Pero si no es así, y no tienes juegos comprados que estén disponibles en Luna, también podrás comprarlos directamente. Curiosamente ahora hay rebajas en GOG, y por tanto podemos comprar multitud de juegos desde Luna con Rebajas de hasta el 90%.

Amazon Luna | Amazon

De esta forma es de esperar que en los próximos meses se vaya extendiendo el catálogo de juegos disponibles, donde sobre todo vamos a encontrarnos con auténticos clásicos de la historia de los videojuegos, y también con algunos de los mejores títulos que hemos conocido en los últimos años. Entre los títulos que ya se pueden jugar en Amazon Luna, tenemos Stardew Valley, Hollow Knight, Cuphead, 2033 Redux, Metro: Last Light Redux, This War of Mine, Blasphemous 2, Worms Revolution y The Invincible.

Añadir tus juegos de GOG a Amazon Luna es muy sencillo, tan solo tenemos que identificarnos con nuestra cuenta de la tienda dentro de la plataforma de streaming. Automáticamente todos los juegos que tenemos comprados y que están disponibles en Luna, se podrán jugar con la máxima calidad posible, y sin tener que abonar nada adicional. Es sin duda una de las grandes virtudes de Luna, que nos permite jugar a muchos juegos que ya habíamos comprado, y disfrutarlos con una calidad que no habríamos podido experimentar en nuestro PC salvo que nos gastáramos mucho dinero.

Como les pasa a otras tiendas de videojuegos o plataformas, el catálogo es algo esencial, y si no es extenso y variado, al final se termina resintiendo. Y en este aspecto Luna cada vez cuenta con un catálogo más grande. No solo con los juegos de GOG, sino también con la plataforma de Ubisoft+ y todo su catálogo, así como todos los juegos del ecosistema Fornite, desde el juego original a las ediciones Lego, y también con muchos más juegos que podemos conseguir con la suscripción Luna+. Así que es una gran noticia que por fin podamos hincarles el diente a los juegos de GOG.

La realidad es que quienes hemos probado esta plataforma estamos muy satisfechos con el resultado, porque después de haber probado otras muchas, esta es de las más estables y con mayor calidad de transmisión que existen en la actualidad, a la altura de la malograda Stadia de Google, que era sin duda un referente técnico que Luna ha sabido alcanzar.