Amazon Luna ampliará su catálogo con juegos de GOG

A finales del pasado año Amazon Luna llegaba a España para ofrecernos una forma diferente de jugar, con títulos basados en la nube. Amazon recogía así el testigo de Stadia en nuestro país para ofrecer un servicio de juegos íntegramente en la nube y en streaming. Hasta ahora el servicio ha mostrado su potencial, con unos servidores que funcionan muy bien, son potentes y nos permiten disfrutar de una experiencia de juego satisfactoria sin necesidad de grandes conexiones de fibra.

Pero como suele ocurrir en estos casos, de nada sirve brillar en el apartado técnico si no hay un catálogo a la altura. Y eso es de lo que adolece actualmente Luna. Pero Amazon le va a poner rápido remedio, porque hoy ha anunciado un importante acuerdo, que va a llevar a esta plataforma muchos juegos icónicos.

Los juegos de GOG en Luna

GOG es una de las tiendas de videojuegos para PC más importantes que existen, seguramente sea la más grande junto a la todopoderosa Steam. Y aunque su propio nombre nos recuerda que estaba especializada en juegos antiguos de PC, con el paso de los años ha ido incorporando también muchos títulos modernos.

Amazon Luna | Amazon

Ahora Amazon ha anunciado que el catálogo de GOG, con una selección de juegos, estará disponible para los usuarios de Luna, tanto si cuentan con la suscripción Luna+ como si es la de Prime Gaming. De esta manera vamos a poder disfrutar de algunos juegos legendarios que pertenecen a ese selecto grupo de juegos Triple A.

Algunos juegos con Cyberpunk 2077 o la franquicia The Witcher estarán pronto disponibles en la plataforma para jugar de la misma manera que hemos podido disfrutar hasta ahora. Esto quiere decir que podremos jugar con ellos no solo si los compramos en Luna, sino que, si ya los habíamos comprado previamente en GOG, podremos jugarlos también en la plataforma de Amazon, y no necesariamente desde nuestro PC, como ocurre actualmente con los juegos de Ubisoft que se encuentran en la plataforma.

De esta manera los desarrolladores podrán llevar sus juegos a GOG para que estos se encuentren disponibles también en la plataforma de Amazon, y así tener un acceso a mayor público. Y es que la facilidad de jugar en la nube es evidente que puede sumar a muchos más usuarios que lo mismo ya no juegan tanto a sus títulos en GOG porque sus PCs ya no dan la talla. De esta forma los juegos que tengamos en GOG podremos jugarlos a la máxima calidad dentro de la plataforma Luna.

No se ha confirmado una fecha para el lanzamiento de los juegos de GOG en Luna, pero entendemos que no debería demorarse mucho cuando Amazon ya ha anunciado la integración con GOG, una de las tiendas más queridas por los amantes de lo retro en PC. De esta manera probablemente Amazon acabe con uno de los principales problemas de Luna, que es su catálogo, que no es ni mucho menos malo, pero sí escaso. Si entran juegos de GOG, desde luego se va a convertir en una plataforma mucho más atractiva con juegos que muchos de nosotros valoramos de verdad.