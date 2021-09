¿No funciona el micro en Google Meet por el ancho d banda? Así lo solucionarás

Una de las cosas que pueden suceder al utilizar el servicio de videollamadas Google Meet es que el ancho de banda no sea el adecuado para que todas sus funciones se ejecuten sin problemas. Si recibes el correspondiente mensaje y el problema que detectas es que el micrófono que tienes en tu equipo no funciona como debe te contamos cómo tomar cartas en el asunto para solucionarlo.

Actualmente la aplicación de la que estamos hablando es una de las mejores que se pueden encontrar para realizar reuniones en línea, ya que entre otras cosas permite que existan hasta 100 participantes a la vez en la videollamada. Y, además, también encontrarás la gran virtud de ser un servicio completamente gratuito lo que siempre es algo que hace que sean muchos los usuarios que se decanten por su uso frente a otras opciones que son de pago.

El caso es que en muchas ocasiones gestionar la gran cantidad de información que se transmite tanto en el apartado del audio como del vídeo hace que surjan problemas en la comunicación. Por lo tanto, si cuando te conectas a una sala recibes el aviso "El micrófono está apagado debido al tamaño de la llamada", no debes alarmarte en exceso, ya que existe una solución que puede corregir de forma inmediata lo que te sucede… y sin tener que poner en riesgo la configuración de la aplicación y mucho menos el funcionamiento de tu ordenador.

Lo que tienes que hacer para solucionarlo

Si Google Meet detectar problemas con el ancho de banda a los participantes les silencia el micrófono de forma automática (incluso esto es así en muchas ocasiones cuando son más de 5 los participantes en la conversación). Por suerte, que ocurra esto no quiere decir que no puedas activar de forma personal el micrófono, ya que no hablamos de un bloqueo por defecto. De esta forma, lo que tienes que hacer es pulsar el icono que hay en la zona inferior de la pantalla que lo verás en color rojo y que tiene tachado un micrófono. Nada de complicaciones por el momento, ¿verdad?

Videollamada en un ordenador | Pexels

El motivo para que se comporte así el servicio de Google es para asegurar la mejor calidad posible en las videollamadas que se realizan y, además, esto también evita que existan muchos micrófonos abiertos a la vez con el jaleo que se genera si esto sucede (seguro que en más de una ocasión te has encontrado en esta situación en la cual se ha tenido que tomar la determinación de que todo el mundo silencia su micrófono para poder hablar de forma civilizada). Por lo tanto, parece una buena decisión que también evita que cuando te conectes si no controlas todo lo que hay a tu alrededor esto se escuche.

En definitiva, cómo has visto no existe problema alguno si comienzas una videollamada en Google Meet con el micrófono silenciado, ya que de forma personal puedes activarlo cuando creas oportuno que debes participar en la conversación. Todo lo que ocurre es por mero protocolo y, la verdad, es que la compañía de Mountain View ha hecho las cosas bien en esta ocasión.