Cómo utilizar el Modo incógnito de Google Maps en Android

Una de las aplicaciones que es más completa de todas las que ofrece Google en la actualidad es Maps. Este es un desarrollo que permite realizar rutas con gran precisión y encontrar lugares a los que ir con una gran cantidad de datos asociados. Si dejar rastro cuando le das uso es algo que no te gusta nada, si tienes un terminal Android puedes evitarlo gracias al Modo incógnito.

La evolución que ha tenido este desarrollo con el paso del tiempo ha sido magnífica, entre las muchas novedades que se han incluido en Google Maps es la opción Modo incógnito que permite que cualquier información que habitualmente se quedará registrada en tu cuenta se elimine una vez que cierras la app en el teléfono o tablet en la que estás utilizando. Por lo tanto, si quieres pasar desapercibido para el resto de las personas que pueden acceder al dispositivo móvil en cuestión, esta es la mejor forma que existe para no tener que preocuparte para absolutamente nada (y evitar el realizar proceso de borrado alguno y, por lo tanto, ahorrar tiempo).

Una de las cosas que tienes que debes tener muy claro si deseas utilizar la función que hemos mencionado antes es la de utilizar siempre la última versión de la aplicación de Google, ya que es en estas últimas donde encontrarás la opción correspondiente que debes utilizar. Si no estás seguro de esto, lo mejor que puedes hacer es entrar en la tienda Play Store y comprobar que no existe ninguna actualización que tengas que instalar en tu teléfono o tablet (esto lo decimos debido a que todo lo necesario está disponible en la versión final del desarrollo, por lo que no tienes que recurrir a la de prueba).

Lo que tienes que hacer en Google Maps

Lo que tienes que hacer es pulsar en el icono que representa tu cuenta de Google (que es el propio del perfil) que está ubicado en la parte superior derecha de la barra de búsqueda en la aplicación. Ahora verás que se despliega un menú en el que existen varias opciones la que tienes que elegir es la denominada Activar el modo de incógnito. Se reinicia de nuevo la aplicación y aparecerá un aviso en la pantalla que te indica las restricciones que tiene utilizar esta funcionalidad. Pulsa el botón Cerrar y ya estarás utilizando todo lo necesario para no dejar rastro alguno de la utilización de esta app.

Google Maps | Pexels

Para identificar claramente que estás utilizando el Modo incógnito en la interfaz de usuario verás en la zona superior una barra de color negro en la que te indica que esta opción está activada. En lo que tiene que ver con el uso habitual, no vas a encontrar cambia alguno notable, ya que puedes buscar una localización y crear una ruta para ir en coche andando de la misma forma que si no utilizarás la función que hemos mencionado. Además, también las indicaciones de voz se mantienen, así como la información de lugares cercanos que son recomendables.

Finalmente debes saber que para salir del Modo incógnito en Google Maps, simplemente tienes que volver a abrir las opciones de tu perfil y entre las que encontrarás en el menú desplegable tienes que utilizar Desactivar modo de incógnito. Así de sencillo todo, y lo cierto es que resulta bastante útil.