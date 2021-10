Estas extensiones de Google Chrome pueden ser de gran ayuda

Google Chrome es el navegador más utilizado por los usuarios, ya sea en dispositivos móviles u ordenadores, de eso no hay ninguna duda. Pero para llegar hasta lo más alto ha tenido que batirse el cobre con otros navegadores como Internet Explorer o Firefox. Es cierto que Google Chrome no es del agrado de muchos, pero en él encontramos características que lo diferencian radicalmente de los demás. Entre estas propiedades encontramos las extensiones.

Las extensiones pueden encontrarse en la Chrome Web Store. La variedad de estas es prácticamente infinita y pueden ser utilizadas para cosas que ni siquiera te imaginas. Algunas de ellas son bastante útiles, otras, en cambio, están dedicadas principalmente al entretenimiento. Tanto si desconocías la existencia de las extensiones como si no, aquí te dejamos algunas de las más interesantes en función de lo que ofrecen.

Panic Button, una forma efectiva de proteger tu privacidad

La seguridad en la red es un elemento fundamental, pero no solo tenemos que protegernos de los ataques virtuales. A veces los ladrones de información puede que pasen por nuestro lado y no nos demos cuenta. No nos referimos directamente a cuestiones más preocupantes como datos bancarios, pero sí a conversaciones e imágenes que no quieres que los demás vean.

Para ello existe Panic Button, una extensión de Chrome que, como su propio nombre indica, es un botón del pánico. Esto quiere decir que cuando pensemos que alguien esté observando nuestra pantalla solo tendremos que pulsar un botón y todas las pestañas abiertas se ocultarán. Para traerlas de nuevo bastará con pulsar otra vez el botón.

GoFullPage, guarda una imagen en vez de un enlace

Esta extensión es muy particular y puede sernos de gran ayuda a la hora de acudir a material de apoyo para la realización de un artículo del que precisamos varias fuentes. GoFullPage te permite realizar una captura de la página que tengas abierta en ese instante. Esto significa que no tendrás porqué guardar el enlace, podrás tener una imagen de la página por muy grande que sea. De esta forma te eximes de cualquier problema si la página en cuestión deja de funcionar.

Extensión GoFullPage | GoFullPage

Traductor de Google

Esta es la opción más básica y conocida por todos. El famoso Traductor de Google puede estar a solo un clic de ti sin necesidad de utilizar el buscador. Esta extensión te permite traducir páginas completas en un instante y de manera automática. Por lo tanto, si no eres de los más habilidosos con los idiomas esta extensión es para ti.

Extensión Google Translate | Google

Como ves existen extensiones increíblemente útiles y que facilitan nuestra navegación por la red de una forma desmesurada. Pero hay una infinidad de extensiones de todo tipo esperándote, si eres un curioso no dudes en echar un vistazo a la Chrome Store, donde encontrarás cualquier extensión que puedas imaginar, desde las más usables hasta las más absurdas. En esta ocasión os hemos hecho llegar algunas que pueden seros de gran utilidad en determinadas ocasiones. Es por este motivo por el cual Google Chrome se ha vuelto tan popular, debido a la facilidad y comodidad de navegación que otorga a los usuarios.