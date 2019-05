Esta IA "Deepfake" de Samsung puede crear un clip de vídeo de cualquier persona con una sola foto

La IA Deepfake es conocida en Internet como esa inteligencia artificial que se utiliza básicamente para engañar a las personas. Y cuando decimos engañar, nos referimos a mostrarnos una realidad que no se corresponde precisamente con la verdad. Se ha utilizado sobre todo para mostrar vídeos para adultos con actrices famosas, pero conociendo lo que hemos conocido hoy, parece que la Deepfake se podría convertir en un contenido muy peligroso en las manos equivocadas. Ahora una nueva inteligencia artificial de Samsung va más allá, y es capaz de engañarnos a partir de una sola foto.

Una IA que puede revivir a la Mona Lisa o Dalí

Como os contábamos, la IA Deepfake no es nada nuevo, pero la que conocemos hoy creada por Samsung es bastante inquietante, sobre todo por la facilidad que tiene para crear clips de cualquier persona a partir de una fotografía. Ha sido un laboratorio de Samsung en Rusia el que ha mostrado el trabajo y sobre todo los resultados obtenidos, que se pueden describir como inquietantes e increíbles por partes iguales. La gran diferencia de esta IA Deepfake respecto de las anteriores es la facilidad para reproducir el rostro de alguien a partir de una simple imagen.

Para hacerse una idea, antes se necesitaba realizar un modelado 3D de la persona a reproducir para poder copiar el aspecto de ella y realizar un clon casi perfecto, que fuera capaz de expresarse por si solo y por tanto dar la sensación de que estamos ante esa persona realmente. Pero lo realmente inquietante en este caso es que no se necesita modelado 3D alguno para crear un fake de la persona, sino que es necesaria solamente una foto. Por tanto, por un lado celebramos un avance tan increíble de la tecnología y la ciencia, pero por otro lado no podemos sino sentirnos bastante inquietos. En cualquier caso no deja de ser algo muy inquietante.

Como resultado nos encontramos increíbles reproducciones de la Mona Lisa, Salvador Dalí o Albert Einstein que cobran vida gracias simplemente a una foto o una pintura de ellos. Por supuesto cuantas más fotos forman el modelo inicial, más real es la reproducción de esa persona. Pero como decimos, y como se ve en el vídeo, solo basta una foto para replicarnos en un vídeo. Porque, para que os hagáis una idea, una simple imagen nuestra compartida en la red, podría servir para crear un clip de vídeo nuestro diciendo cualquier cosa que se le ocurra al hacker de turno. Lo más increíble, algo que se puede apreciar en el vídeo adjunto, es que incluso pueden crear un vídeo nuestro en un entorno completamente diferente al que hay en la foto que se ha tomado de referencia.

Y esta IA de Samsung no crea estos rostros por casualidad, sino que sus redes neuronales cuentan con numerosa información con la que han aprendido como suele mover el rostro un ser humano. Por tanto, en base a esa información y la fotografía extraída, puede imaginar cómo es esa persona en distintas situaciones y gestos de su rostro. Es algo así como cuando nos imaginamos a otra persona en nuestra mente, hablando o diciendo cualquier cosa, sin que nunca la hayamos visto hacerlo, es un principio similar.