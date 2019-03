¿Te acuerdas de cuando no existía Facebook? Echando la vista atrás, parece casi imposible imaginarnos el tiempo en el que ni siquiera existía una plataforma que ahora es vital para una significativa parte de la población. Actualizaciones, noticias, fotos, eventos... gran parte de nuestra vida queda registrada de motu propio en Facebook, lo que refleja la relevancia que la red social ha ocupado en la vida de casi todo usuario de internet.

Sin embargo, todo lo que sube, tiene que bajar. Este dicho se torna aún más cierto cuando hablamos de cosas que suben a un ritmo vertiginoso y, por tanto, tienen bastantes posibilidades de que su caída sea también acusada. Y en el último año y medio hay una pregunta que se hace mucha gente (sobre todo los periodistas): ¿Ha tocado techo Facebook?

Opiniones hay para todos los gustos, desde los que le auguran larga vida a la red social hasta los que creen que le quedan dos telediarios, pasando por los que consideran que tendrá que ir cayendo de manera lógica y sin mayor dramatismo.

Lo que hay son puntos enfrentados: he aquí tres motivos por los que Facebook podría haber tocado techo... y otros tres por los que no:

Motivos por los que sí ha tocado techo:

1.- Caída de usuarios. En los últimos meses, y pese a seguir creciendo en países medianamente emergentes, Facebook ha registrado una significativa caída de usuarios en territorios clave. Según un estudio publicado por The Guardian, la red social perdió en marzo 6 millones de usuarios en Estados Unidos (-4%) y 1,4 millones en Reino Unido (-4,5%).

2.- Auge de Twitter. El éxodo de usuarios se ha ido a redes como Path o servicios de mensajería instantánea como Whatsapp o Line, pero el verdadero culpable de la fuga ha sido Twitter. La red de microblogging comenzó siendo muy usada por internautas de un perfil más o menos concreto (expertos en tecnología, periodistas...), pero su uso por parte de personalidades públicas ha hecho que el crecimiento de usuarios sea exponencial.

3.- ¿Convertimos fans en clientes? En su momento, Facebook observó cómo cientos de miles de empresas acudían a su red para aumentar sus ventas a través de este medio. Sin embargo, son muchas las empresas que -ya sea por la dificultad que entraña o directamente porque no saben hacerlo- no han dado con la fórmula exacta para que sus fans se conviertan en clientes.

Motivos por los que no ha tocado techo:

1.- Ingresos al alza. ¿Crisis en Facebook? ¡Pero si no para de ganar dinero! Si nos fijamos en las cifras del primer trimestre de 2013, Facebook generó unos beneficios de 1.458 millones de dólares, lo que representa una subida de nada menos que el 37,8% más si lo comparamos con el mismo periodo de 2012.

2.- Ascenso en la Bolsa. Pese a que los comienzos de Facebook en Bolsa fueron un auténtico desastre que levantaron la voz de alarma entre los más pesimistas, lo cierto es que, con el tiempo, la red social se ha ido asentando. Sin ir más lejos, a finales de junio de este año pegó un ascenso que la hizo volver a su precio inicial.

3.- Mejoras. Pese a quien piense que Facebook no tiene demasiado margen de mejora, lo cierto es que se están llevando a cabo muchas novedades. Entre ellas cabe destacar la mejora del servicio de imágenes (motivada por la compra de Instagram), la inserción de emoticonos o el crecimiente rumor de la posible instalación de la opción 'No me gusta' para las publicaciones.

¿Y tú, qué crees?