¿Quieres un coche con chófer? Una startup española se propone reventar el mercado

Si alguien te dijera que puede ofrecerte ir en un coche con chófer le dirías que eso ya existe y se llama taxi, y no te faltaría razón. Pero, ¿y si te dijera que puedes optar a algo más lujoso que un taxi? Le responderías que no, que no puedes permitirte una limusina. Pero, ¿y si rizase aún más el rizo y te dijese que ese servicio puede salirte incluso más barato que un taxi tradicional?

Hace pocos meses hablábamos de tres tendencias tecnológicas que están triunfando en Silicon Valley y que dentro de poco deberían ir llegando a España. Entre esas tendencias estaba Uber, una startup nacida en San Francisco que permite a cualquier ciudadano viajar en un coche con chófer, con un punto de sofisticación más elevado que el de un taxi y, en ocasiones, incluso más barato.

Coches con chófer Vs taxistas

¿Sería posible esto en España?, nos preguntábamos. Lo cierto es que hace tiempo que una empresa llamada Cabify empezó a hacerlo en Barcelona, pero sus problemas a la hora de despegar parecían lógicos: mientras en Estados Unidos es medianamente sencillo ser chófer de Uber (puedes incluso compatibilizarlo con otro trabajo), la situación de los taxistas en nuestro país es muy diferente debido al proteccionismo del sector y a las carísimas licencias que deben pagar los taxis solo por operar.

En otros países la guerra ya está servida. En Francia, por ejemplo, el gremio de los taxistas consiguió que el Gobierno hiciese un decreto por el que los usuarios de servicios como Uber tuviesen que esperar 15 minutos antes de tener su coche. Sin embargo, el propio Ejecutivo levantó dicho dictamen hace dos meses, eliminando la limitación. Todo ello para cabreo de los taxistas, que no solo estaban a favor de la limitación de puntualidad sino que, de hecho, querían incluso ampliarla.

Uber levanta 5,79 millones de financiación

Sin embargo, estas problemáticas no han conseguido frenar a Cabify, que ha decidido echar el resto. Y es que la empresa acaba de llevar a cabo una ronda de financiación de 5,79 millones de euros (una cifra nada usual en nuestro país) para convertirse en una alternativa real a los sistemas de transporte que conocemos hasta ahora.

Si a esta elevadísima ronda le añadimos factores como que Cabify está cofundada por Adeyemi Ajao, el español que convierte en oro (casi) todo lo que toca, y que entre sus nuevos accionistas se encuentra un gran fondo como Seaya Ventures y diversos inversores latinoamericanos, no parece que esta startup vaya a quedarse de brazos cruzados ante la oportunidad que se le presenta de acceder a un visible nicho de mercado.

Por ahora, Cabify ofrece servicio en varias ciudades de España, Chile, México y Perú, una serie de países en los que espera consolidarse más pronto que tarde.

Uber aterriza en España

Mientras tanto, el gigante Uber sigue expandiéndose. A su lógico esparcimiento por Estados Unidos hay que sumar ahora su desembarco en España, que parece que se producirá de inmediato. Por lo pronto, la startup ya ha montado oficina en Barcelona, desde donde se llevarán a cabo sus primeras operaciones en nuestro país.

¿Qué pasará ahora? ¿Plantará cara Cabify a Uber? ¿Decidirá Uber que es mejor comprar Cabify? ¿Qué harán los taxistas españoles? La polémica se presenta jugosa y no parece que vaya a terminar pronto.