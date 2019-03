La peor noticia para el futuro de BlackBerry, que no hay noticia

El plazo de seis semanas que se dieron BlackBerry y Fairfax para cerrar la transacción expiraba este lunes, así que todos esperaban que llegara la hora de la verdad para el que fuera el mayor fabricante de 'smartphones' de principios de siglo. Se sabía que la aseguradora canadiense no estaba logrando convencer a bancos e inversores de que la firma tiene futuro (sobre todo después de sus nefastos resultados del segundo trimestre) y estaba teniendo serias dificultades para reunir el dinero, por lo que se temía que retirara la oferta o se viera obligada a presentar una menor.

Pero ha sido peor: no ha pasado nada.

De algún modo lo que se ha hecho es dar una patada adelante con el problema, dejando las cosas como estaban. Y eso en el sector tecnológico tiene mal diagnóstico. En resumidas cuentas, ni Fairfax compra, ni la compañía se vende a trozos a sus supuestos muchos postores. La cuestión entonces es, ¿no hay nadie interesado en la empresa?

Blackberry estaba tratando de seducir a otros gigantes tecnológicos para una posible venta por partes. Facebook, Lenovo, Qualcomm, Intel, Cisco, SAP, Samsung y Google son algunos de los nombres que se han colado en las quinielas durante las últimas semanas... y por lo visto, al menos de momento, ninguno se lleva el premio.

Durante estos meses los responsables de BlackBerry, que ya dijeron en su momento que analizarían todas sus opciones, no han dejado de llamar a la puerta de posibles compradores y aparecían cada día en las noticias con un nuevo potencial dueño. Pero nada de eso.

Lo que ha pasado no estaba entre las posibilidades que la mayoría planteaba, que se centraban en dos posibles escenarios: que Fairfax mantuviera su oferta y tuviera que indemnizarla por más de 150 millones de dólares, o que la operación se viniera abajo y anunciaran otra, ya fuera por la totalidad de la compañía o una venta por partes. Pero no.

Lo sorprendente es que la firma canadiense, a pesar de su actual decadencia, aún tiene varias armas que podrían haber conquistado a gigantes tecnológicos como Lenovo, Facebook Intel, Cisco, Samsung o Google, que eran solo algunos de los que, según la prensa estadounidense, podrían haber estado interesados en hacerse con parte de BlackBerry.

Lenovo, un gigante del PC que busca su hueco en los 'smartphones'

La empresa china lidera actualmente el mercado de los ordenadores, pero pasa prácticamente desapercibida en el de los dispositivos móviles, algo que debe corregir si quiere seguir siendo un referente en la llamada 'era post-PC'. Por eso cuando 'The Wall Street Journal' publicó que habín firmado un acuerdo de confidencialidad para acceder a las cuentas de BlackBerry, y que podrían estar interesados en comprar al menos su división de móviles, nadie se llevó las manos a la cabeza.

Además, no habría sido la primera vez que Lenovo salía de compras por Norteamérica. En 2005 se hizo con la división de ordenadores de IBM y la jugada le salió redonda. No obstante, la de BlackBerry podía haber sido una de las mayores adquisiciones de una firma occidental por parte de una asiática de la historia, así que las autoridades canadienses (y estadounidenses) la habrían estado mirando con lupa.

Antes del revés de hoy no era descartable que se lanzaran a la aventura. En realidad su caso hubiera sido muy similar al de Microsoft, un gigante de los PCs que se ha hecho con la división de móviles de Nokia para plantar cara a Apple, Google y Samsung.

Pero no.

Facebook Phone, el regreso

La multinacional capitaneada por Mark Zuckerberg acaba de presentar resultados y, de nuevo, los dispositivos móviles son los grandes protagonistas. La red social depende cada vez más de los ingresos que genera la publicidad en sus 'apps', que ya representa el 49% del total. Por eso no resultaba extraño que los rumores de una posible incursión en el terreno del 'hardware' volvieran a surgir de cuando en cuando, por mucho que se empeñaran en desmentirlos.

Bueno, por eso y porque, según 'The Wall Street Journal', varios directivos de BlackBerry viajaron recientemente a California para reunirse con los responsables de Facebook, que podrían haber estado interesados en la valiosa cartera de patentes de los canadienses, con un valor de entre 2.000 y 3.000 millones de euros según estimaciones publicadas por Bloomberg.

¿Ha podido pensar la compañía californiana en lanzar su propio 'smartphone' aprovechando la experiencia de BlackBerry? ¿Habría cambiado Zuckerberg de idea? Si con Lenovo nos remitíamos al caso de Microsoft y Nokia, la operación de Facebook podría haber sido similar a la que Google llevó a cabo con la división de móviles de Motorola en agosto de 2011.

Pero tampoco.

Vuelta a los orígenes

Dos de los cofundadores de BlackBerry, Mike Lazaridis y Douglas Fregin, podrían haber estado negociando con el fabricante de procesadores Qualcomm y la firma de inversión Cerberus Capital Management para hacer una oferta por la compañía. Los propios implicados han reconocido su interés en varias ocasiones, incluso por escrito ante el regulador de la Bolsa estadounidense, y recientemente aumentaron su participación en la empresa hasta el 8%.

No se conocen sus planes para el futuro, aunque es de suponer que de haberse interesado hubieran tratado de hacerse con las riendas de la firma –entera- para encauzarla y devolverla a sus años de esplendor. Desde luego, encontrar compañeros para un viaje tan arriesgado no iba a ser tarea fácil.

Así que tampoco esto ha fraguado.

Google, Samsung y otros posibles compradores

Como ya hemos explicado, si la compra de Fairfax se truncaba lo más probable que se esperaba era que BlackBerry acabara vendiéndose por partes, entre ellas la división de móviles y las patentes, que son muy jugosas, pero también la división de servicios a empresas. Aunque ya están comenzando a perder clientes frente al empuje de la competencia, aún cuentan con una enorme base de usuarios corporativos (72 millones a fecha de junio) que confían la seguridad de sus comunicaciones móviles a los 25.000 servidores Enterprise Service 10 de los canadienses.

Ahí podría haber estado una de las claves del futuro: convertir la firma, o parte de ella, en un proveedor de servicios multiplataforma para empresas, con soporte para los principales sistemas operativos. Precisamente en esta línea apuntan sus dos últimos lanzamientos: una nueva solución de seguridad y la versión de su chat BBM para dispositivos iOS y Android, que consiguió 10 millones de descargas solo en su primer día.

Precisamente algunas de estas partes podrían haber interesado a posibles compradores como Intel, SAP, Cisco, Samsung o Google, que han entrando y salido de las quinielas durante las últimas semanas, sin que sus responsables se hubieran pronunciado públicamente al respecto.

El riesgo de los rumores: que no son reales

Hasta aquí lo que se pensaba, pero nada de lo anterior ha sucedido. Si los intereses citados, las conversaciones filtradas y las intenciones sugeridas han existido o no es algo que, aunque era el día 'B', no se ha revelado. Eso no quiere decir que no suceda algo de lo anterior dentro de un tiempo... pero la deriva de BlackBerry no parece poder resistir mucho más tiempo de incertidumbre, por lo que la falta de noticias este lunes puede significar el final definitivo de la compañía dentro de poco.

O quizá tampoco.