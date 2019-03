Pau García-Milà: el emprendedor mediático que no deja indiferente a (casi) nadie

¿Te suena el nombre de Pau García-Milà? Si no es así, quizá te venga a la memoria si lo asociamos al de Andreu Buenafuente, el showman de la Sexta, que fue el que lo dio a conocer al gran público.

Fue exactamente el 7 de abril de 2011, cuando Buenafuente invitó a su programa a un jovencísimo emprendedor (23 años por aquella época) que empezaba a darse a conocer no solo por sus proyectos empresariales, sino también por su libro: Está todo por hacer. Cuando el mundo se derrumbe, hazte emprendedor (prologado por el Príncipe de Asturias). Pau no tardó ni 20 minutos en conquistar a una audiencia hablando no solo de su empresa eyeOS, una de las pioneras del cloud computing en España, sino, sobre todo, de su historia personal y sus ideas acerca de cómo innovar a una edad tan temprana:

Icono del joven emprendedor y 'alianza' con Buenafuente

El vídeo fue un éxito y la historia de Pau empezó a extenderse entre el público más ajeno al emprendimiento, lo que le granjeó volver a Buenafuente ese mismo verano. Fue entonces cuando, al menos a ojos de la audiencia, pareció nacer una amistad que duraría a lo largo del tiempo. Pau había creado una de las primeras empresas dedicadas al cloud computing en nuestro país, pero, además, se había colocado -voluntaria o involuntariamente- como el icono del joven innovador que tanto podría representar a España en plena crisis.

La fama de Pau García-Milà fue creciendo de manera geométrica, y el emprendedor decidió lanzar un nuevo proyecto apadrinado (psicológica y económicamente) por el propio Buenafuente. Se trataba de Bananity, una red social que radiografía los gustos (y odios) de sus usuarios. En esta aventura, Pau no solo consiguió enrolar a Buenafuente, sino que también se llevó como inversora a la exministra Cristina Garmendia, conformando una serie de perfiles de accionistas que no formaban parte del escaparate tradicional de las inversiones en internet en nuestro país.

Llegado ese momento, el hambre se juntó con las ganas de comer y Pau empezó a cosechar tantas alabanzas como críticas. Quizá por el eco de su fama, al emprendedor le salieron críticos a los que no les gustaba demasiado su exposición mediática, ya que -quizá- no creían que pudiese ser un buen icono del emprendimiento juvenil. En cualquier caso, la explicación es mucho más sencilla: cuando alguien sufre una sobreexposición mediática, no hay medias tintas: o te encanta o no puedes ni verlo.

Crisis en eyeOS y el 'oxígeno' de Telefónica

Entre tanto, y con Bananity sin terminar de conseguir buenos resultados, la creciente fama de Pau García-Milà contrastaba con la mala racha de eyeOS, que, pese a su abundante uso, no encontraba el crecimiento adecuado en cuanto a su modelo de negocio. Tras un mal 2012, eyeOS arrancó 2013 sin conseguir llevar a cabo una segunda ronda de financiación que evitase el cierre de la empresa. La ronda no llegó y la empresa se vio forzada a planear un ERE a sus trabajadores.

Sin embargo, la solución llegó en el último momento y se llamaba Telefónica, un viejo compañero de viaje. De mano de su filial, Telefónica Digital, la compañía de César Alierta firmó un acuerdo comercial con eyeOS para el desarrollo conjunto de aplicaciones basadas en HTML5. El acuerdo se perfiló como una auténtica bomba de oxígeno para la empresa de Pau, que conseguía evitar un más que posible cierre.

Telefónica compra eyeOS

Desde entonces, Telefónica se ha convertido en el principal soporte de eyeOS, hasta que se ha llevado a cabo la operación que muchos esperaban. El pasado lunes, el propio Pau García-Milà anunciaba que su startup había sido adquirida por Telefónica, que pasaba de ser casi el único cliente a ser su dueño de facto.

Para el emprendedor catalán, la operación es el colofón a muchas cosas: “Significa que un 'bebé' que has parido y que has visto crecer de repente se haga mayor. Significa demostrarte que tiene un valor, que puede ser algo grande. Significa muchas cosas. Significa dar un paso más hacia el éxito”.

En principio, Pau García-Milà (al que desde hace tiempo podemos ver en 'En el aire', el nuevo programa de Buenafuente) seguirá vinculado a eyeOS, aunque con un nivel de compromiso menor. Mientras tanto, seguirá pariendo ideas, dando forma a nuevos proyectos... y coleccionando tantos piropos como críticas. Parece ser el precio de todo esto.