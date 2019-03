Nadie es profeta en su tierra: cinco emprendedores tecnológicos ‘repudiados’ por su país

Que te conozcan y te admiren en medio mundo no te libra de tener enemigos, y muchos. Y a veces, los peores enemigos acaban estando en casa. Aquello de que nadie es profeta en su tierra cobra especial significado cuando hablamos de algunos de los emprendedores tecnológicos de nuestra historia reciente, quienes, pese a ser poco menos que genios, no han conseguido ganarse la simpatía de sus propios gobiernos, que han acabado renegando de ellos y de su tarea.

Estos son cinco de los emprendedores que forman la lista de los 'repudiados':

1.- Pavel Durov (Telegram) (Rusia)

Últimamente se le ha conocido en todo el mundo, debido a las elucubraciones sobre si su última creación, Telegram, sería capaz de plantarle cara a Whatsapp (por eso y por sus rarezas). Pavel Durov se ha convertido en un héroe para mucha gente gracias a haber creado una aplicación de mensajería instantánea prácticamente idéntica a Whatsapp pero que, por contra, mantiene a salvo la privacidad de todos sus usuarios.

Sin embargo, la relación que Durov mantiene con el Gobierno de su país no es tan fructífera. El creador de Whatsapp y exCEO de VK.com (la red social más famosa de Rusia) ha usado su propia página de Facebook para asegurar que su equipo y él abandonan la gélida Rusia. Su marcha se debe a las presiones recibidas por los servicios secretos rusos, que, según Durov, acostumbran a exigirle que les pase información sobre la actividad online de varios grupos de la oposición rusa. Con el tiempo, las relaciones entre el CEO de Telegram y su Gobierno se han tensado de tal manera que el emprendedor ha instalado una sede provisional para su empresa en la Europa más occidental.

2.- Jack Ma (Alibaba) (China).

Quizá no conozcas Alibaba, pero te conviene saber que en China vende muchísimo más de lo que vende Amazon, sin ir más lejos, hasta el punto de que este portal de comercio electrónico siempre ha sido conocido como 'el Amazon chino'. El éxito de Alibaba ha hecho que la compañía haya decidido no centrarse solo en internet, sino abordar también uno de los sectores más peliguados de su país: el crédito financiero.

Fue en 2008 cuando Jack Ma pronunció la frase que desencadenó todo: “Si los bancos no cambian, cambiaremos a los bancos”. A día de hoy, la empresa de Ma mantiene una línea de créditos para PYMEs y unos productos de inversión que, por lo que parece, ofrecen unos márgenes de rentabilidad muy superiores a los de los bancos chinos. De hecho, Alibaba maneja un fondo de más de 60.000 millones de euros.

Esto ha hecho que el Departamento de Organización del Partido Comunista haya puesto su mirilla en este emprendedor. De hecho, el Gobierno lleva varios años intentado regular su mercado financiero para imposibilitar la actividad de estas líneas económicas de Alibaba. Sin embargo, la evidencia ha sonreído en este caso a Jack Ma, que ya gestiona los ahorros de más de 81 millones de personas, y el Gobierno ya se plantea desregularizar el sector para competir directamente con él.

3.- Jan Koum (Whatsapp) (Rusia).

Tampoco fue sencilla la vida para Jan Koum, el ahora multimillonario fundador de Whatsapp. Koum nació en Kiev en 1976 y pasó su infancia en un pequeño pueblo situado a las afueras de la capital rusa. Su infancia no fue precisamente idónea, ya que alguna vez ha reconocido que, durante 17 años, ni siquiera llegó a tener agua caliente. La familia del creador de Whatsapp fue una de las muchas que pasaron verdaderas penurias en la Rusia de los años 70 sin que el Gobierno hiciese gran cosa.

Cuando la familia emigró a Estados Unidos, teniendo Jan 17 años, su vida no fue mucho más sencilla, ya que tuvieron que recurrir a los vales de comida para poder sobrevivir. De hecho, la rumorología cuenta que Jan Koum firmó la venta de Whatsapp sobre la fachada del centro en el que recogía los cupones, como una manera de recordar sus inicios en la meca del capitalismo.

4.- Sergey Brin (Google) (Rusia).

De nuevo volvemos a Rusia, que ocupa el primer puesto de la bochornosa lista de problemas gubernamentales. Los choques de fuerzas de su Gobierno también tocaron de lleno a Sergey Brin, cofundador de Google y una de las mentes más brillantes de todo el planeta. Brin nació en Moscú en 1973, pero solo tardó seis años en abandonar el país.

Las razones eran más que evidentes: los padres del futuro emprendedor, matemático él y científica ella, eran judíos. El padre de Sergey, de hecho, en principio intentó ser astrónomo, pero el Gobierno ruso impidió esta posibilidad a todos los judíos ante el temor de que pudiesen acceder a diversos secretos nucleares del país.

En 1979, los padres de Brin abandonaron Rusia por el antisemitismo presente en su país. Una actitud que nunca ha conseguido calmar del todo la mente del cofundador de Google, que en varias ocasiones ha acusado al Gobierno ruso y su antisemitismo de que su familia tuviese que abandonar Rusia.

5.- Kim Dotcom (Megaupload) (Alemania).

En este caso, quizá convendría preguntarse qué país no odia a Kim 'Dotcom' Schmitz. Kim nació en Kiel, Alemania (aunque también tiene nacionalidad finlandesa), en 1974, y su trayectoria por su país natal no fue precisamente gloriosa. Antes de fundar Megaupload, fue condenado por fraude con tarjetas de crédito, piratería informática, abuso de información y malversación, lo que parecía aventurar una peligrosa pasión por todo aquello que, o no está regulado, o directamente es delictivo.

Kim Dotcom no ha sufrido ningún reproche 'público' por parte de su Gobierno, pero, desde su detención por el asunto de Megaupload no parece que ninguno de los países que en su momento le dieron nacionalidad tenga demasiado interés en enorgullecerse por ello.