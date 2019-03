Diez breves historias sobre Windows que te dejarán con la boca abierta

¿Sabías que una película predijo el enfrentamiento entre Windows y Mac antes de que existiera el sistema operativo de Microsoft? ¿Y que el sonido de inicio del rey de los PCs se compuso con un ordenador de la manzana mordida? ¿Crees que el solitario es simplemente un juego?

No te pierdas las historias que hay detrás de estas y otras preguntas que jamás te hiciste y, sin embargo, te va encantar plantear a tus colegas. Son las típicas anécdotas que te hacen quedar como un erudito (algo friki, eso sí) en cualquier diálogo de bar.

Los salvapantallas míticos son paisajes de verdad

Ya casi nadie los mantiene activos tras los primeros días, pero todos reconocemos al primer golpe de vista los fondos de pantalla más legendarios de Windows. Por qué ibas a querer ver la foto de tu pareja, la de alguien más atractivo que tu pareja o, aún peor, la de tu mascota, pudiendo deleitarte con paisajes de impresión cada vez que enciendes el ordenador. Concretamente, una colina de Sonoma (California), que fue incluida entre los salvapantallas en dos versiones diferentes. No hace falta que vayas hasta allí para comprobarlo, puedes viajar con Google Maps.

Un carísimo códice de Da Vinci como salvapantallas

A lo mejor hay anécdotas de esta lista que ya has leído alguna vez, pero esta seguro que no. Bill Gates se gastó la friolera de 30 millones de dólares en 1994 en un códice de Leonardo Da Vinci que después escaneó e incluyó en Windows 95 como salvapantallas. A veces la generosidad del fundador de Microsoft es encomiable, pero otras veces da un poco de miedo.

'The Microsoft Sound'

¿Lo reconoces? Si alguna vez has encendido un PC con Windows, seguro que sí. ¿Y sabes quién lo compuso? Ni más ni menos que Brian Eno, que ha trabajado con artistas y grupos de la talla de U2, Codplay David Bowie... Además, se cuenta que lo hizo con un Mac.



La frase más acertada de Bill Gates

La rivalidad entre Microsoft y Apple es histórica y ha dejado escenas para el recuerdo, como esta que narra Walter Isaacson en la biografía de Steve Jobs. El fundador de la firma de la manzana mordida, cabreado tras el lanzamiento de Windows, acusó a Bill Gates de haber robado su interfaz de usuario, su sistema de ventanas. ¿Sabes lo que respondió Gates? “Creo que más bien ambos tenemos un vecino rico llamado Xerox y yo me colé en su casa para robarle la tele, pero vi que ya la habías robado tú”.

El juego que se vendió más que el propio sistema operativo

Lo cuenta Gabe Newell en esta entrevista. El orondo y entrañable padre de Valve formó parte del reducido equipo de doce desarrolladores que creó 'Doom' para Windows, convirtiendo los ordenadores personales en una plataforma viable para la distribución de videojuegos. Fue un auténtico pelotazo y vendió más unidades... ¡que el propio sistema operativo! ¿Hubo usuarios de Windows que lo compraron dos veces o qué? El caso es que cambió la historia del ocio interactivo.



El solitario te enseñó a manejar el ratón

A principios de los '90, la gente todavía no estaba familiarizada con los ordenadores personales y no sabía utilizar el ratón, así que Microsoft tenía dos opciones: una ristra de complicados y aburridos tutoriales que a mucha gente le daría pereza leer o encontrar una forma entretenida de enseñarnos conceptos como el 'drag and drop' (arrastrar y soltar). ¿Y qué se les ocurrió? El mítico solitario de Windows. Y tú pensando que no era más que un juego...

En 'La Cosa', un personaje se llama Windows y otro Mac

En el film, que vio la luz en 1982, hay un personaje que simboliza a cada marca: Windows, interpretado por Thomas Waites, y 'Mac', como llamaban al protagonista R. J. MacReady, que llevó a la pantalla el actor Kurt Rusell. ¿Os imagináis el final? Tranquilos, nada de 'spoilers'. Tan solo os diremos que es como la vida misma: al malo lo infectó un virus y el bueno, por su bien, le arrebató la vida. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que el sistema operativo de Microsoft todavía no existía cuando John Carpenter rodó la película. ¡Qué vengan Mulder y Scully!.

La ISS tuvo que pasarse a Linux por un virus

Que Windows XP es una víctima relativamente fácil para los hacedores de virus es algo que todos sabemos. Sin embargo, jamás se nos ocurriría pensar que los astronautas utilicen este sistema operativo en el espacio y, pese a lo primero que hemos dicho, la NASA no cuente con un 'software' especial a medida para proteger los ordenadores de sus naves. Pues ambas cosas son ciertas. De hecho, en mayo del año pasado tuvieron que pasarse a Linux porque un científico de la Estación Espacial Internacional metió un 'pendrive' infectado en un ordenador con XP y la lió parda.

Burger King hizo una hamburguesa en su honor

“Esta Windows Whopper está para chuparse los dedos”. Sí, tal cual. Para celebrar el estreno de Windows 7, Burger King creó esta bomba hipercalórica que puso a disposición de sus clientes en Japón. Los primeros treinta intrépidos, hambrientos a la par que fanáticos de la firma de Bill Gates podían adquirir este infarto alimenticio por unos módicos 777 yenes (5,5 euros). Si aún lo querían más grande y perjudicial para la salud, 1.450 yenes (10 euros).



La lista de nombres prohibidos

¿Alguna vez has intentado poner el nombre 'Con' a una carpeta en Windows? ¿Y llamar a un archivo 'aux.txt'? No lo intentes, que no te va a dejar. Son algunas denominaciones reservadas del sistema operativo y usarlas podría conllevar problemas de estabilidad, por eso no te dejan. Para saciar tu curiosidad, la lista completa es: CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 y LPT9.