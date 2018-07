El club de los renegados: los gurús tecnológicos que se arrepintieron de sus inventos

La historia reciente de la tecnología nos ha traído a grandísimos genios que han conseguido revolucionar el mundo entero: unos han conseguido crear tecnologías innovadoras, otros han inventado nuevos dispositivos, otros los han diseñado, otros han derrocado industrias centenarias y anquilosadas y otros, de un modo u otro, han conseguido cambiar por completo el uso y hábitos de consumos de tecnología por parte de los ciudadanos.

Lo normal sería que todos estos genios presumiesen de por vida de todas sus creaciones, y en la mayoría de casos es así, pero esta norma no siempre se cumple. Hay un grupo reducido de gurús que, lejos de enorgullecerse de sus creaciones, han acabado viéndolas con malos ojos e incluso criticándolas. Son algunos de los siguientes.

El que compara las redes sociales con la cocaína

Es el ejemplo más reciente de todos. Hace tiempo que Aza Raskin maravilló a toda la industria tecnológica y digital con un desarrollo propio: el del scroll infinito, que convirtió los 'footers' de la web en mero adorno, ya que la mayoría de ellas, sobre todo cuando hablamos de redes sociales, acaban adoptando este scroll infinito para que a los usuarios nunca se les acabe el contenido que pueden consumir.

Pero a Raskin, visto con el tiempo, su invento ya no le parece tan bueno. En una entrevista concedida a la BBC, el que fuera ingeniero de Mozilla ha criticado durísimamente la situación y funcionamiento actuales de las redes sociales. Raskin no solo considera que el uso del scroll infinito perjudica al usuario, sino que además está convencido de que las grandes plataformas han conseguido generar una adicción a sus redes sociales similar a la de la cocaína.

El renegado de Facebook

Sin salir del territorio de las redes sociales, Facebook también tiene sus propios 'haters' dentro de casa. Así lo ha demostrado Sandy Parakilas, que ha atacado a su exempresa donde más les duele: en el mercadeo de datos de los usuarios y su posterior venta a ciertas empresas que pensaban sacar tajada de todo ello.

En una entrevista a The Guardian, Parakilas, que trabajó como responsable de operaciones de la plataforma entre 2011 y 2012, asegura que dicho mercadeo de datos no era ni mucho menos inisual; al contrario: era el día a día de la red social, que no habría tenido mucho reparo a hacer su mayor negocio en torno a según qué información privada de sus propios usuarios.

De Google a la crítica

A Google también le crecen los 'enanos' dentro de su propia sede. En 2016, un exjefe de producto que solía trabajan con los departamentos que creaban software de análisis de actividad, criticó en su Facebook personal a la empresa, asegurando que el uso que hacía Google de este servicio empezaba a ser abusivo.

La cosa no solo acabó en su despido, evidentemente, sino que el directivo, cuya identidad nunca se ha llegado a conocer, ha asegurado que la compañía utilizaba ese software con sus propios empleados. Este trabajador ha denunciado a Facebook, con lo que quizá algún día podamos llegar a conocer más detalles.

El rey: Steve Wozniak

Pero no podemos olvidarnos del auténtico rey, el jefe absoluto, el emperador de los emperadores de los renegados tecnológicos: Steve Wozniak. El que fuera cofundador de apple, junto a Steve Jobs, ha hecho de la crítica a la compañía su afición favorita en los últimos años, sobre todo antes del fallecimiento de Jobs.

Desde que salió de Apple, a Wozniak le parece mal, básicamente, todo: la estrategia de Apple, los productos que lanza, su diseño, su desarrollo de software, su código privativo, los precios de los productos o incluso códigos que él mismo desarrolló. A día de hoy, si te quedas dos días sin informarte de nada, es probable que te hayas perdido cuatro o cinco rajadas de Wozniak contra la que fuera su propia compañía. Un arrepentido en toda regla.