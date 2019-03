Amazon desata la ira de los libreros al lanzar otro cheque regalo por la compra de libros

En plena víspera de la vuelta al cole, Amazon enfurece de nuevo a los libreros. La tienda online retoma su táctica comercial de entregar un cheque regalo canjeable tras la compra de libros. Esta vez, la multinacional fundada por Jeff Bezos se centra en los libros de texto, un segmento de suculentos ingresos para librerías y editoriales.

La plataforma online estadounidense ofrece por la adquisición de 70 euros en libros escolares un cheque de 10 euros para adquirir “nuevos productos” o bien 2 euros gratis para la compra de música online.

Los libreros afiliados a la patronal CEGAL ya denunciaron este tipo de ofertas durante Sant Jordi ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte e instaron a José Ignacio Wert a que parase "la voracidad" de Amazon en lo que consideran prácticas que atentan contra el precio fijo del libro estipulado por ley.

Si bien es cierto que la ley del Libro excluye del precio fijo a los libros de texto, este nuevo cheque regalo de Amazon sí se podría aplicar como rebaja directa en la compra, por ejemplo, de títulos nuevos en papel (narrativa, ensayo, etc.); es decir sobre aquéllos con precio fijo.

No en vano, la oferta de Amazon induce a adquirir en su tienda cualquier tipo de mercancía. Eso sí, exceptúa “e-books para Kindle” o cualquier otro producto comercializado directamente por un tercero (market place), según enuncian las condiciones de dicha promoción estival.

Sin embargo, si se lee la letra pequeña, nada impide la compra de libros nuevos en formato papel con dicho cheque regalo. Este hecho redundaría en un rebaja del precio fijo estipulado por los editores y que se aplica como precio de venta al público inamovible en todo el canal, incluidas las librerías.

Así, por ejemplo, una madre que se gaste los mencionados 70 euros en los libros escolares de su hijo, y que recibe un cheque de 10 euros, puede comprarse un ejemplar en papel de Cincuenta Sombras de Grey, por tan solo 7 euros, frente a los 17 euros de precio fijo que tiene el ejemplar.

Es ahí donde radica la polémica. Amazon aplica el nuevo cheque regalo sobre un bien exento del precio fijo. Sin embargo, los libreros aseguran que es un descuento encubierto que puede ejecutarse sobre la compra de una novela, como la mencionada, que cuenta con un precio fijado por ley.

La guerra entre libreros y Amazon no es nueva y colea desde hace más de un año. No en vano, desde CEGAL anunciaron una demanda conjunta contra Amazon el pasado mes de julio con el apoyo de la patronal de editores Fedecali, ante la certeza de que ellos solos no podrían ganar en los juzgados contra el gigante del comercio electrónico.

Mientras, los responsables de Amazon en España siguen insistiendo que siempre actúan dentro de la legalidad en los países en los que operan y defienden el cheque regalo, porque permite a sus clientes adquirir “otros productos” sin que se reste del precio final de los libros.

La ley del Libro permite rebajas del 10% solo en fechas concretas o bien en ferias (Sant Jordi, Feria del Libro, etc.). Los libreros de CEGAL insisten en que cada cheque de Amazon atenta de manera unilateral contra el precio fijo y rompe las reglas del mercado.

Los supuestos excluidos del precio fijo del libro son los ejemplares de bibliófilo, los libros artísticos y antiguos, los volúmenes descatalogados o, entre otros supuestos, los libros de texto.