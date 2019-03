Amazon crea Kindle MatchBook para reventar aún más el precio de los e-books

Amazon lanza un nuevo dardo envenenado a los editores. Les dice, ven mira, si te apuntas, venderás más libros electrónicos, pero tienes que ponerlos a precios muy, muy, low cost. Y los editores se han quedado boquiabiertos, porque aún no saben de qué le están hablando.

No en vano, la plataforma online de Jeff Bezos crea un nuevo concepto, que bautiza como Kindle MatchBook. No es más que otro paso en su particular hoja de ruta, que tiene como objetivo que los libros electrónicos tiendan a cero euros para que todo el mundo pueda leerlos en su dispositivo Kindle –un e-reader que sí cuesta dinero-.

MatchBook no es más que la extensión natural, pero algo tuneada, de su servicio AutoRip. Con AutoRip, un usuario que adquiere un cedé de música recibe gratis su versión en MP3. Un dos por uno que propicia el paso de lo analógico a lo digital.

En cambio, con MatchBook, Amazon más bien ofrece un descuento. Aquel lector que adquiera -o haya adquirido desde 1995- una novela impresa tiene una rebaja para comprar ese mismo volumen para Kindle a 2,99, 1,99 o 0,99 dólares. La multinacional afirma que ya tiene en cartera más de 10.000 títulos, muchos también gratuitos.

Ray Bradbury , Michael Crichton , Blake Crouch , James Rollins, Jodi Picoult , Neil Gaiman , Marcus Sakey , Wally Lamb , Jo Nesbo o Neal Stephenson ya se han sumado como fichajes literarios estrella para MatchBook; pero, ojo, solo en Estados Unidos.

“Suena bien para el usuario y para las librerías, pero creo que sería un grave error si los editores apoyan esta iniciativa. Si el editor propicia que el contenido digital tienda a cero, crea un mal hábito para el lector. Sucedería lo mismo que en la prensa, que optó por ofrecer noticias gratis y piensa que el usuario ahora pagará por un reportaje”, explica Javier Celaya, socio fundador de Dosdoce.com

Este experto sugiere lo que todos los libreros y muchos editores ya presuponen cuando escuchan la palabra MatchBook. Que si aceptan el plan de Amazon, estarán hipotecando su futuro.

“A largo plazo, cuando un editor quiera vender a un precio rentable un e-book, se puede encontrar con que los lectores ya están acostumbrados al low cost, y eso es una trampa para el sector editorial”, añade Celaya.

En el otro lado de la balanza, los lectores se verían beneficiados por dichos precios mínimos, lectores que piden e-books, más y más, baratos –obvio y con razón-, cuando ven que un libro impreso de más de 20 euros cuesta apenas la mitad en su réplica para la lectura en pantallas. Además, MatchBook permitirá también realizar el tránsito de una biblioteca de papel a una digital cuando la compra se haya realizado en Amazon.

Lo que no queda claro es si Amazon trasladará, de Estados Unidos a España, MatchBook, su particular`monstruo de Frankenstein´, como así ya lo apodan algunos editores.

Más que nada porque en nuestro país existe una ley del libro que garantiza un precio fijo para toda la red de librerías y tiendas online. Así, el descuento prometido por MatchBook no casa con la legislación vigente, salvo que los editores pacten con Amazon, como en Estados Unidos, y se extienda la rebaja para el resto de sus competidores –libreros y resto de tiendas online incluidos-.

“Amazon no puede alterar sin consentimiento del editor los precios. La ley del precio fijo solo permite un descuento del 5% durante todo el año y del 10% en ferias y Día del Libro. Además, Amazon tendría también que atenerse a la ley de comercio, que limita durante un tiempo máximo –y no permanentemente- este tipo de descuentos”, expone Antonio María Ávila, director ejecutivo de la Federación Española de Gremios de Editores de España (FGEE).

Dicho de otra manera, que si Amazon quisiera traer a España MatchBook, primero tendría que contar con el beneplácito de los editores –ellos fijan los precios-. Y, luego, jugar bajo la ley del Libro –precio único para todos los vendedores-.

Es decir, que para una novela electrónica nueva de unos 10 euros, el comprador de Amazon MatchBook, de llegar a nuestro país, solo podría obtener un ahorro de medio euro (5%). Otra situación distinta serían los libros de fondo, clásicos, descatalogados, libros antiguos, etcétera, no sujetos al precio fijo.

Lo que está claro es que, con MatchBook, lo que quiere Amazon es hundir precios y crear hábito de lectura en pantallas. Y su pantalla se llama Kindle.