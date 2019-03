De Airbnb a ShutterStock: siete empresas de internet que se volvieron gigantes sin un duro

MULTIMILLONARIOS QUE SE HICIERON A SÍ MISMOS

No todos los grandes éxitos de la tecnología e internet tuvieron el respaldo de los inversores desde el primer momento. Algunos, como SurveyMonkey, Plenty of Fish o Scentsy, tuvieron que demostrar lo que valían a base de esfuerzo y creatividad para llenar las arcas cuando la financiación no entraba a raudales.