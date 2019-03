“Quien no esté en internet tendrá casi imposible encontrar trabajo”

Nacieron en 2009 y, desde entonces, han conectado a más de 13 millones de empleadores y freelance en todo el mundo. Además, sus más de 9,5 millones de proyectos creados (y 4.000 diarios) han originado un valor agregado de 930 millones de euros. La plataforma Freelancer.com acaba de llegar a España, así que hemos charlado con Sebastián Siseles, su director general en nuestro país.

Por lo general, si eres freelance es porque no te ha quedado más remedio, pero cada vez son más los que no lo hacen por necesidad, sino por propia voluntad, sobre todo en el ámbito de internet ¿Estamos yendo hacia una situación laboral llena de freelances?

Por supuesto, al menos en todas esas profesiones (que cada vez son más) que no requieran la presencia física del trabajador. Para construir una mesa sí tienen que estar los operarios delante, pero para diseñarla no hace falta. Cerca del 70% de las profesiones pueden ser realizadas a distancia, y la tendencia laboral que se está imponiendo es la de los freelances. Y si nos centramos en internet, prácticamente todo se puede hacer como freelance.

Te soy sincero: yo soy freelance y estoy encantado de serlo. Sin embargo, veo un pequeño problema en esta tendencia: la llamada competitividad. Si una empresa española necesita -por ejemplo- a un programador y un tipo de Bangladesh le cobra 10 veces menos que un español porque vivir allí es más barato, ¿no estamos entrando en un terreno peligroso?

No, y te explico por qué. La creencia general es esa que me comentas, pero en realidad no hay tantas diferencias. Un trabajo hecho en Bangladesh no es necesariamente más barato que el mismo hecho en España, lo veo a diario en nuestra web. Estamos en una economía casi global, y los trabajos más especializados ya no marcan su valor en cada país, sino a nivel mundial. Por ejemplo, una hora de trabajo de un programador freelance cuesta entre 20 y 30 dólares, y ese es el precio que te vas a encontrar en la India, en Pakistán, en Australia, en Estados Unidos o en España. No hay tantas diferencias como se suele creer. Y lo bueno de esto es que si un freelance español no consigue trabajar para empresas de España, puede hacerlo para empresas de otros países.

Lo que parece evidente es que internet ya es casi un mercado laboral, ¿no? Antes era un sitio más en el que buscar empleo, ahora ya casi es un propio ecosistema

Totalmente. De hecho, yo soy mucho más radical: quien no se digitalice se va a quedar fuera del mercado. Quien no esté en internet va a tener casi imposible encontrar trabajo. Habrá sectores en los que se tardará más pero, a corto plazo, quien quiera encontrar trabajo va a tener que estar en internet. [Mira por la ventana y señala un puesto de flores y prensa] ¿Cuánto dinero pierde ese señor al final del día con las flores que no ha vendido y tendrá que tirar? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos recursos? ¿Cuántas oportunidades de negocio, por vender sus flores solo en esa zona? Quien no se adapte a internet se va a quedar fuera, por una cuestión de costes, de velocidad y de alcance. Y eso les va a pasar tanto a los empresarios como a los trabajadores

¿Cuáles son los sectores en los que más gente freelance tenéis?

Ahora mismo, todo lo relacionado con la tecnología y la información: programadores, diseñadores, desarrolladores de aplicaciones... También está creciendo mucho el marketing digital, por ejemplo. En general, ahora mismo lo que destaca es todo lo relacionado con internet y las nuevas tecnologías, pero todas las profesiones están creciendo.

Eso te iba a preguntar: ¿cuáles veis que están aumentando poco a poco y que van a seguir creciendo?

Pues mira, desde que empezamos con el mercado hispanoamericano crecieron mucho los trabajados de traducción, y también los de generación de contenidos: artículos, vídeos... publicaciones de todo tipo. Pero cada vez hay más profesiones en las que no imaginaríamos que habría tanto freelance y que, sin embargo, se están animando: arqueología, arquitectura, músicos que hacen sus letras o composiciones y las venden por internet... Cada vez estamos teniendo más profesiones que tradicionalmente no acudían a la Red, pero que ahora han visto que internet es una ventana gigantesca para vender en todo el mundo.

También hay sectores que, aunque todavía no están muy presentes, lo van a estar dentro de poco. Por ejemplo, el diseño industrial o el diseño de moda. El diseño de moda es muy interesante, porque es un sector que la mayoría de gente no conoce, pero que mueve muchísimo dinero, y cada vez va a estar más presente en internet.

Tengo amigos que me dicen que, para ellos, buscar trabajo en internet es una pérdida de tiempo porque pasan más rato descartando la basura -ofertas irreales, sueldos inaceptables, condiciones leoninas...- que seleccionando lo verdaderamente interesante. Al final, con tanta oferta basura, ¿no corremos el peligro de que internet se devalúe como ecosistema para el mercado laboral?

Entiendo lo que dices, pero piensa lo siguiente: ¿cuánto tarda un recién licenciado en encontrar un empleo buscando fuera de internet? Mucho. Muchísimo. Demasiado. Tiene que preparar su curriculum, buscar empresas de su zona, dedicar varios días a ir a esas empresas a entregar el CV en mano... Al final se pierde un tiempo enorme en todo ese trabajo, y en internet ese tiempo se reduce al mínimo.

Sin embargo es curioso, porque a mucha gente no le importa echar muchas horas buscando trabajo en la calle, pero en internet no le gusta estar casi tiempo. Y es evidente que internet te roba mucho menos tiempo, pero mucha gente lo tiene asociado a la inmediatez y tiene menos paciencia. En el mundo offline no les importa estar ocho horas buscando, pero en internet se desesperan si están más de una hora. No podemos pretender que internet nos resuelva la vida de un día para otro. No exijamos al mundo online lo que no le exigimos al offline.

Pero bueno, es normal, ya que es un cambio de ecosistema. Cada vez va a haber menos gente a la que le incomode buscar trabajo en internet. Al fin y al cabo, lo que hace internet es replicar lo que ya está en el mundo offline.